Čo pozerať na Štefana (3 TV tipy)

Kristína Kúdelová znova skúša nájsť v televíznom programe niečo, čo by vám Vianoce pokaziť nemalo.

25. dec 2009 o 21:34 Kristína Kúdelová

Shrek Tretí

Markíza 20.00

Ako to ten Shrek robí, že je taký skvelý, aj keď robí všetko naopak? Vyváľa sa v blate, je špinavý, smradľavý a škaredý, a aj tak za ním všetky postavičky z okolia doliezajú. Nechce byť dobrý, nechce sa s nikým kamarátiť, krásnu princeznú zachraňuje len z čírej povinnosti, a aj tak má okolo seba krásnu (bezchybne zelenú) auru. Ešte aj tá princezná má o neho záujem a neprekáža jej, že ona sa jemu páči len vtedy, keď sa v noci premení na škaredú bytôstku.

Shrek teda ignoruje skoro všetky pravidlá, ktoré by správna rozprávka mala mať. Napriek tomu má v sebe múdrosť niekoľkých rozprávok naraz, čo by sa malo páčiť deťom, a výborné hlášky v dialógoch, čo by zase nesporne mali oceniť aj dospelí.

Horúce strely

Joj, 6.15

Horúce strely 2

Joj, 13.30

Ako vytrhnúť veľrybe stoličku

Markíza 17.35

Stáva sa aj to, že diváci v kinosále sa veselo smejú a autor filmu len žasne, čo za efekt to vyvolal. Evidentne nevedel, že scény z jeho filmu sú smiešne, inými slovami, nevedel, že sa mu nakrúcanie akosi nepodarilo ukontrolovať.

Takých prípadov sa už stalo viac, tým horším bol napríklad americký film Top Gun. Ambície mal obdivuhodné - mala to byť akčná, dramatická i romantická zábava. Výsledok bol mierne iný - Top Gun ponúkol skvelý materiál pre dva diely paródie Horúce strely.

Tým lepším prípadom je zas český film Ako vytrhnúť veľrybe stoličku. Režisérka Marie Poledňáková si myslela, že nakrúca rodinnú drámu o chlapcovi z neúplnej rodiny. Dlhé roky ju definitívne vyviedli z omylu a už sa zmierila sa s tým, že Česi i Slováci považujú jej film za tradičnú rodinnú komédiu. Akurát pritom stále dúfa, že popri humore dokážu vnímať aj citlivý príbeh o citlivých dušiach.

Panna a netvor

Joj plus, 8.00

Vtáci

Joj plus, 23.10

Moja sestra je vlkolak

Joj, 2.55

Ak je v týchto dňoch doma režisér Juraj Herz a má čas aj na sledovanie televízneho programu, určite nepozerá romantické komédie. Ak by mal pri nich stráviť čas, považoval by to za horor - a on si stokrát radšej pozrie skutočné horory. Rád ich aj nakrúca a tú radosť si neodoprel, ani keď si mohol vybrať rozprávku. Panna a netvor je už aj v literárnej predlohe dostatočne strašidelná, on jej však ešte čosi pridal.

Zaujímavé, dnes je na programe viac hororov, medzi nimi Vtáci. Hitchcock vedel s napätím pracovať tak dokonale, že by aj jediný jeho film poslúžil študentom filmu na absolvovanie skúšky z hororového žánru. Ešte zaujímavejšie je, že to dlho nikto neocenil a Alfreda Hitchcocka nikto nebral vážne. Bol zaradený medzi priemerných režisérov, priemerne remeselne zručných. Našťastie, prišiel francúzsky intelektuál Francois Truffaut - z dlhých stretnutí s Hitchcockom napísal skvelú knihu rozhovorov a potom sa pripojili aj ďalší kritici.

No ale keby niekomu predsa len chýbal humor, ale nie ten akčný ani romantický, mohol by si pozrieť kanadský horor Moja sestra je vlkolak. Je strašidelný aj hnusný, ale našťastie ho vôbec, ale ozaj vôbec netreba brať vážne.