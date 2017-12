Chcete si pokaziť nedeľu televíziou? Máme tri tipy

Ponúkame tri tipy, ako stráviť sviatočnú nedeľu príjemne hoci aj s televízorom.

27. dec 2009 o 0:25 Kristína Kúdelová

Nekonečný príbeh

Markíza 9.20

Nekonečný príbeh zostáva kráľom medzi rozprávkami.

Sprevádza nás ním malý Bastian, chlapec, ktorý prišiel o svoju mamičku, ale kým sa jeho rozprávanie skončí, stretneme množstvo ďalších úžasných bytostí - s obdivuhodným uvažovaním a krásnymi menami. A vidíme ich v nezvyčajnej pozícii.

Zrazu to nie sú rozprávkové bytosti, ktoré si neohrozene žijú svoj nalinajkovaný život. Sú to bytosti, ktoré o svoj život zápasia a vôbec nie je isté, či prežijú. Zachrániť ich môže Bastian, alebo ktokoľvek iný, kto sa na tento Nekonečný príbeh pozerá - a ešte verí, že snívať, túžiť a fantazírovať sa oplatí.

Wolfgang Petersen nakrútil film, ktorý zrejme nie je pre detskú hlávku úplne zrozumiteľný. Dôležité však je, že si ho osvoja ich srdiečka - a rozum sa už nejako, hoci len podvedome, pripojí.

Hollywood, Hollywood

Filmbox 00.00

Steven Soderbergh bol ešte mladučký, keď s filmom Sex, lži a video zvíťazil na festivale v Cannes. Svoj úspech však využil veľmi rozumne. Jeden rok bol ochotný nakrútiť veľký kinohit, na druhý si zas vydupal peniaze a použil ich na oveľa nezávislejší projekt.

A keďže bol naozaj dobrý režisér, do tých nezávislejších filmov s ním šli poslušne aj veľké herecké hviezdy.

To je aj prípad filmu Full Frontal, u nás uvádzaného ako Hollywood, Hollywood. V jeho príbehu na seba naráža zopár rôznych postáv. Viditeľne nemajú skoro nič spoločné - možno len ambície, také príznačné pre Hollywood, ktoré si možno naplnia na nejakej veľkej párty.

Full Frontal nakrútil Soderbergh v roku 2002, dnes by mu to možno išlo ťažšie. „V Los Angeles sa nakrúca stále menej, ľudia z filmového priemyslu dostali strach. Boja sa aj mňa a mojich nápadov. Čím viac strachu, tým menej invenčnosti. Lenže ja sa nechystám nakrúcať filmy o superhrdinoch," povedal Soderbergh pre denník Le Figaro.

Bolo to chvíľu potom, čo v Hollywoode pozastavili jeho rozrobený film Moneyball - s Bradom Pittom v hlavnej úlohe.

Sólokapor

Čt2 22.25

Už sa vie, že Woody Allen nakrúti svoj nový film s Carlou Bruni - Sarkozy, teda manželkou súčasného francúzskeho prezidenta. Je to asi jeho nová múza, no ale ktovie, koľko mu to s ňou potrvá. Len nedávno objavil pre svoju komédiu Vicky Cristina Barcelona Penélope Cruz, predtým nakrútil pár filmov so Scarlett Johansson.

Scarlett hrala aj vo filmoch Match Point, Casandra's Dream - a Sólokapor, ktorý dnes vysiela Česká televízia. Woody Allen ich nakrútil v krátkom čase po sebe a dnes už môžu divákom jeden s druhým trochu splývať. Nie sú totiž veľmi výrazné. Sám Woody o Sólokaprovi povedal: „Ak je vonku strašne horúco a vy sa potrebujete dostať do miestnosti s air condition, vtedy je tento film vhodný. Je v ňom pár nápadov i vtipov, ale nepokúša sa povedať nič dôležité. Nie, že by som ho nemal rád, je ten typ filmu, čo si občas rád nakrútim."

Nie je to bohvieaká výhovorka. Keďže je však Woody taký úprimný a pritom stále šarmantný, možno mu to odpustiť. Televízie bez problémov vysielajú oveľa väčšie hlúposti.