Lebo Seagal je v skutočnosti bluesman (3 tipy pre televízny pondelok)

Kristína Kúdelová radí, ako sa úplne nestratiť v ponuke televíznych programov.

27. dec 2009 o 15:58 Kristína Kúdelová

Nemyslíme si, že ten najlepší spôsob, ako prežiť sviatky, je pozerať televíziu. Sme si však istí, že ak aj tak napokon pár hodín do televízie investujete, je lepšie nenechať na náhodu, ktorým filmom sa ponúknete.

Nech sa páči, naše tri tipy na pondelok 28. decembra:

Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom

HBO 17.20



Bolo už niekoľko takých gangstrov, na ktorých spomínali legendy a vôbec nie v zlom. V devätnástom storočí stál mimo zákona americký gangster Jesse James. Nebolo ľahké dostať sa do jeho družiny a policajti to zas nemali ľahké, keď ho chceli chytiť.

Western Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom je príbehom z konca Divokého Západu. Jesse bol síce ešte mladým mužom a čerstvým otcom, ale už tušil, že policajti i smrť sú blízko. Rozmýšľal však nad tým, že snáď by si zachoval česť a slávu, keby si smrť zinscenoval sám.

Poslúžil mu na to Robert Ford. Teda muž, ktorý Jesseho nenávidel a zároveň obdivoval a namýšľal si, že majú čosi spoločné. "Obaja sme rovnako vysokí, máme rovnaké modré oči," vravel Jessemu. A ten mu zas odpovedal: "Chcel by si byť ako ja, ale nechcel by si byť mnou."

Práve o ich netypickom vzťahu tento film je. Je v ňom menej akcie ako v bežnom westerne a občas trochu viac pátosu, ako by možno bolo vkusné, ale je to zaujímavé psychologické rozprávanie. Nie vždy na to bolo treba slová, veľa vypovedal aj prenikavý pohľad Jesseho - Brada Pitta a neistý pohľad Forda - Caseyho Afflecka.

Affleck získal za túto úlohu nomináciu na Oscara, rovnako ako kameraman Roger Deakins.

Drž hubu

Filmbox, 10.45

Francis Weber je poctivý a slušný režisér, žiadny film, ktorý nakrúti, nemá viac ako hodinu a pol. Zároveň je to aj divadelný režisér, preto pre svoje príbehy nepotrebuje veľa lokácií, dekorácií ani rekvizít, vystačí si s prostými scénami.

Jeho špecialitami sú komédie postavené na napätí medzi dvomi úplne odlišnými typmi postáv - väčšinou si vyberie namysleného buržoázneho intelektuála a hlupáka, alebo chladnú hlavu a zmätkára. U nás boli veľkými hitmi komédie Blbec na večeru alebo Kondomédia, dielko Drž hubu! prešlo kinami trochu nenápadnejšie - ale treba zase povedať, že na to bol dôvod. Tento film Weberovi príliš nevyšiel.

Je to príbeh dvoch kriminálnikov, jeden z nich je veľmi nebezpečný, druhý zase veľmi otravný. Na obranu filmu možno povedať, že tieto úlohy s veľkým šarmom zahrali Jean Reno a Gérard Depardieu. Mimochodom, včera mal Gérard narodeniny.

Prepadnutie 2: Temné územie

Joj, 14.50

Televízia Joj si asi naplánovala oprášiť na vianočné sviatky všetky filmy so Stevenom Seagalom. A určite je veľa ľudí, ktorí ho už majú dosť a preto sa im snažia vyhnúť.

No netreba byť nespravodlivý. Seagal je celkom fajn chlapík. Hudobní fajnšmekri isto vedia, že je aj hudobne nadaný, má vlastnú bluesovú kapelu, hrá na gitaru, má teda rytmus.

Ak ide o filmy, nedá sa poprieť, že má zmysel pre spravodlivú vec a že keď bolo treba zachrániť planétu, bol vždy nablízku. A ani raz pri tom nepotreboval zmeniť výraz svojej tváre!