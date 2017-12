Dvadsať pôct divadlu Semafor

"Nerozčúlilo ma to, s právnikmi sa netreba schádzať," povedal o albume coververzií starých pesničiek Semaforu Jiří Suchý a dodal: "Mal by z toho radosť aj Jiří Šlitr. Odkážem mu to - len dúfam, že nie tak skoro."(Zdroj: KLÍČE)