Dr. Watson nebude sedieť v kúte

Guy Ritchi si myslí, že knižky o Sherlockovi Holmesovi čítal pozorne.

29. dec 2009 o 0:00 (kk)

Pred tromi rokmi sa šíril výrok: „Som blond. James Blond.“ To sa úbohí prívrženci Jamesa Bonda snažili nestratiť zmysel pre humor, keď sa dozvedeli, že ich ikonu bude hrať Daniel Craig.

Tento rok sa skúšala trpezlivosť verných čitateľov Arthura Conana Doyla, pretože v novej verzii príbehu Sherlocka Holmesa dostal hlavnú úlohu Robert Downey Jr. Američan hrá Londýnčana! K tomu prišiel úder pre fanúšikov Juda Lawa – on že vraj bude doktor Watson, ten nižší zavalitý pán, vždy tak akosi nenápadne v pozadí.

Takto si to však vysníval režisér Guy Ritchie. A pritom tvrdil, že si vlastne nič nevymyslel, ale že jeho obraz o Sherlockovi možno nájsť aj Doylových knižkách, stačí len pozorne čítať. On ich čítal od šiestich rokov, takže to vraj vie. „Nakrúcali sme zábavný film a súčasne ctili predlohu,“ povedal pre BBC.

On si teda myslí, že Sherlock Holmes bol len expert na bleskový úsudok a dedukciu a nemyslí si, že by preto nemohol mať atletické, priam bojové schopnosti. Myslí si, že možno nebol schopný byť šťastný a mať rodinu s útulným domovom, ale nemyslí si, že by preto nemohol túžiť po ozajstnom priateľovi. A preto teda Watsonovi dodal na vtipe i výnimočnosti.

Downeymu Jr. a Lawovi sa taký nápad páčil hneď (vravia, že sa do roboty vrhli minútu po tom, čo ich navzájom predstavili), a keďže sú ozaj šarmantnou dvojicou, mali by si získať aj publikum.

Napokon, aj David Craig sa v Casino Royale presadil, a vo filme Quantum of Solace bol už úplne samozrejmým Bondom. Nakrúti aj Ritchie ďalšieho Sherlocka Holmesa v novom duchu? Agentúry píšu, že to možné je. Rád by sa vraj do toho zapojil i Brad Pitt.