Kam chodíme

Starobylá čínska duchovná a hmotná kultúra má mocný koreň. Nedokázali ho vyhubiť ani desaťročia systematického osekávania, stále na ňom môže rásť niečo cenné. Čína sa po zavedení reforiem otvorila svetu, a ten svet je aj svetom umenia.

29. dec 2009 o 0:00 Ada Jung

Približne od osemdesiatych rokov minulého storočia sa v ňom prejavuje vplyv všetkých euro-amerických smerov. Na taký krátky čas je to prihorúca kaša, ale ako to už Číňania vedia - stráviteľná. Zmocnili sa impresionizmu, rýchlo vyšliapali chodníček k expresionizmu, odštipli čosi z popartu... A nalepili na to overenú svetovú značku, ktorá má na rube vyšité made in China - mohli by ste namietať.

Áno, mohol by z toho byť totálny zmätok, keby z toho nebolo prepojenie. Húževnatý, vynaliezavý, vždy inšpirovaný duch stvoril umeleckú osobitosť. Na základe neopakovateľného spôsobu uvažovania Číňania potichu veslujú v búrke, ktorá momentálne znamená odklon od tradícií.

Ak vaša cesta povedie ešte do 10. januára do Prahy, pozrite si v Národnej galérii výstavu Otvorená vízia. Maľby, tušové kresby, fotografie, inštalácie a videoart od 56 súčasných čínskych umelcov sú hľadaním nielen v umeleckej rovine, ale predovšetkým v oblasti duchovného systému. A ten má už spomínaný mocný koreň. Napokon si vytvorí puklinu aj zaliaty betónom modernizmu.