O konkurze zatiaľ nerozmýšľam

Od Nového roku je vedením Slovenskej národnej galérie dočasne poverená Alexandra Kusá.

29. dec 2009 o 18:00 Alexander Balogh

V predvianočnom zhone sa akoby trochu stratilo vyhlásenie Kataríny Bajcurovej, že sa rozhodla ku koncu roku odísť z postu generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie. Od 1. januára je vedením SNG dočasne poverená ALEXANDRA KUSÁ, doterajšia vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia, ktorá donedávna v podobnej funkcii rok hosťovala v Moravskej galérii v Brne.



Katarína Bajcurová povedala, že jej rozhodnutie abdikovať sa zrodilo už v júli. Vedeli ste o tom? Čo si myslíte o jej odchode, nebola za tým nejaká aktivita aj zo strany ministerstva kultúry?

„Detaily nepoznám, pretože len prvého októbra som sa vrátila z brnianskeho pôsobenia. Viem však, že o tom uvažovala už dlhšie, po desiatich rokoch vo funkcii sa cítila unavená a chcela sa viac venovať odbornej činnosti. Pokiaľ viem, tak žiadne tlaky z ministerstva na ňu nikto nevyvíjal."

Aké sú vaše vzájomné vzťahy?

„Máme veľmi dobrý kolegiálny vzťah, často sme spolupracovali na rôznych projektoch. Pani Bajcurová, ktorá zostáva v galérii, ma uistila, že mi bude pomáhať, a že je spokojná s takýmto vývojom udalostí."

Váhali ste nad ponukou viesť národnú galériu?

„Vlastne nakoniec ani nie, pretože zvlášť po skúsenostiach v Brne som videla, ako všelijako by to mohlo ísť, čo všetko sa dá urobiť a že táto inštitúcia na to má. Takže pri mojom rozhodnutí zohrala veľkú úlohu práve práca v Moravskej galérii."

Ako k nej vlastne došlo a ako ju spätne hodnotíte?

„Riaditeľ Marek Pokorný ma po našich predošlých spoluprácach oslovil s konkrétnou ponukou na post šéfkurátorky. Dohodli sme sa na rok, nechcela som natrvalo odísť zo SNG. V Brne to funguje trochu inak, zrazu ste hodený do vody, do problémov, bol to pre mňa doslova trenažér. Neviem, či by som si bez tej skúsenosti trúfla prijať terajšiu funkciu."

Asi hlavným problémom Slovenskej národnej galérie, veľmi viditeľným, je jej rekonštrukcia. Ktoré ďalšie úlohy vás čakajú?

„Napríklad problémy s uložením zbierok, keďže sme museli niektoré priestory odstaviť. Toto verejnosť až tak nepozná, ale je to urgentné. Ďalej chceme robiť viac malých výstav pokrývajúcich naše zbierky, ktoré by pracovali so slovenskou klasikou. O tom sme uvažovali už dávnejšie na základe želaní našich návštevníkov. V podstate to znamená, že by sme zrušili stále expozície 20. storočia a striedali by sme tam tematické prezentácie najlepších diel zbierok."

Doteraz ste boli vedúcou kurátorkou zbierok moderného a súčasného umenia, zostane to naďalej vašou srdcovou záležitosťou?

„Určite by som toto pracovisko chcela personálne doplniť, pretože po tom, čo niektorí kolegovia odišli, je dosť zdecimované. Už som to plánovala urobiť predtým, takže teraz to iba uskutočním z novej pozície. Je treba zbierky postaviť na nohy a dostať do takého saturovaného stavu, v akom je napríklad zbierka starého umenia, ktorá sa práve teraz prezentuje čerstvou výstavou Renesancia."

Myslíte si, že sa vo svojej novej funkcii dostanete aj ku kurátorskej činnosti?

„Je to o tom, ako si všetko zorganizujete, a ja si to chcem zorganizovať dobre. Čiže rada by som sa prezentovala aj ako kurátorka. Na rok 2011 mám naplánovaný veľký projekt venovaný 50. rokom, ktorý je už schválený a zatiaľ sa odkladal. Som presvedčená, že úloha a úsilie mapovať našu socialistickú minulosť má vychádzať práve z národnej galérie."

Chystáte po svojom nástupe aj nejaké personálne zmeny?

„Pôjde iba o doplnenie stavu, ktorý je dosť katastrofálny, na to 20. storočie je nás málo. Takže to budú takzvané pozitívne personálne zmeny."

Od ministra máte poverovací dekrét na polrok. Čo ďalej?

„O tom sme zatiaľ nehovorili, usudzujem, že bude konkurz."

Prihlásite sa doň?

„Momentálne musím spracovať najmä tú prvú informáciu, potom sa odhodlám spracovať ďalšie."