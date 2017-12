Čo počúvame

Tom Petty je skvelým príkladom hudobníka, na ktorom sláva nezanechala žiadne stopy.

30. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

Nikdy nenahral zlý album, nikdy ho na kolená nepoložil alkohol ani drogy, dokonca v minulosti bol jedným z mála muzikantov, ktorí bojovali proti nečestným pravidlám hudobného šoubiznisu.

Možno to všetko prežil aj vďaka tomu, že sa od svojich začiatkov vždy mohol spoľahnúť na svoju sprievodnú skupinu The Heartbreakers, podľa mnohých hlasov jednu z najlepších amerických kapiel vôbec. Aktuálna výberovka živých stvárnení Pettyho známych, menej známych, ale aj prevzatých vecí, je práve poctou The Heartbreakers.

Live Anthology ukazuje, že v rokenrole a folkrockovom pesničkárstve je neprekonateľná. A je jedno, či sa píše rok 1979 alebo 2003.