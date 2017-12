The Hurt Locker: Vojna ako droga

Vojnová dráma z Iraku je jedným z najlepších filmov tohto roka. V našich kinách ešte nebol.

30. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Len ťažko by mohli byť rebríčky najlepších filmov tohto roka bez vojnovej drámy The Hurt Locker. Oproti ostatným filmom ponúka iný obraz vojny v Iraku. Do tradične mužskej témy sa pustila Kathryn Bigelowá a jej dielo je favoritom Zlatých glóbusov.



Táto americká režisérka spravila príbeh o jednotke, ktorá sa v Iraku špecializuje na ničenie nastražených výbušnín. Hlavnou postavou je vojak William James v podaní skvelého Jeremyho Rennera, ktorý sa nezastaví pred ničím. Nie preto, že by bol odvážny, bystrý a chladnokrvný. Vojnové napätie sa preňho stalo drogou.

Námetom pre tento film bol scenár vojnového reportéra Marka Boala, ktorý strávil so skutočnou špecializovanou jednotkou viacero výjazdov za zneškodnením výbušnín. The Hurt Locker je sčasti fikciou, sčasti reálnym príbehom. Boal chcel podať svedectvo, ktoré v televízii diváci neuvidia. Nie preto, že by sa hrôzy vojny cenzurovali, ale cez správy CNN sa dosť ťažko prenáša bežný svet profesionálnych vojakov v Iraku.



Kathryn Bigelowá (1951) nie je vôbec neznámou postavou medzi filmármi. Možno si ešte pamätáte úspešný Bod zlomu s Patrickom Swayzem v hlavnej úlohe alebo napríklad vydarenú drámu K-19 The Widowmaker s Harrisonom Fordom, kapitánom problémovej ruskej ponorky.



No The Hurt Locker je jej najvážnejším filmom, väčšina recenzentov tvrdí, že takmer dokonalým. Úspešne prepája žánre - klasickú psychologickú drámu s akčným filmom.



O vojne v Iraku bolo nakrútených viacero pozoruhodných filmov z viacerých pohľadov. No The Hurt Locker má v sebe napätie, ktoré ostatné prevyšuje. Možno aj preto, že niekde pod autom tiká nastražená bomba.