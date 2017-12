Album Jamesa Blunta je za posledných desať rokov najpredávanejší

Medzi Top 10 sa dostali albumy od speváčok Dido, Amy Winehouse či Leony Lewis. Najúspešnejšími skupinami boli od začiatku 21. storočia The Beatles, Coldplay a Take That.

31. dec 2009 o 12:00 SITA

Písmo: A - | A + 0 0 Top 10 1. James Blunt - Back to Bedlam 2. Dido - No Angels 3. Amy Winehouse - Back to Black 4. Leona Lewis - Spirit 5. David Gray - White Ladder 6. The Beatles - 1 7. Dido - Life for Rent 8. Coldplay - A Rush of Blood to the Head 9. Scissor Sisters - Scissor Sisters 10. Take That - Beautiful World BRATISLAVA. Debutový album speváka Jamesa Blunta s názvom Back to Bedlam (2005) je najpredávanejším albumom desaťročia vo Veľkej Británii. Vyplýva to z výsledkov Official Charts Company (OCC), ktorá má na starosti štatistiky predajnosti v krajine. Aj keď OCC nezverejnila presné čísla predajnosti, podľa dostupných štatistík sa z neho na Britských ostrovoch predalo viac ako 3 milióny kópii. Len o čosi menej ľudí si zadovážilo nahrávku No Angels (1999) domácej speváčky Dido, ktorej kariéru "nakopol" americký raper Eminem, keď sa jej skladbou Thank You inšpiroval pri svojom obrovskom hite Stan. Na treťom mieste sa nachádza problémová speváčka Amy Winehouse a jej niekoľkými cenami Grammy ovenčený album Back to Black (2006). Speváčka z neho predala na domácom trhu takmer 3 milióny kusov. Viac ako 2,8 milióna kusov z debutu Spirit (2005) predala za necelých päť rokov ďalšia britská speváčka Leona Lewis, ktorej v rebríčku patrí štvrtá priečka. Prvú päťku uzatvára David Gray a jeho štvrtá štúdiovka White Ladder (1998). V Top 10 najpredávanejších albumov sa nachádza 9 britských a iba jeden americký interpret, konkrétne na deviatom mieste disco skupina Scissor Sisters s debutovým eponymným CD. Legendárna kapela The Beatles, ktorá s albumom 1 dominuje rebríčku predajnosti desaťročia v USA, sa doma vo Veľkej Británii umiestnila s tou istou nahrávkou na šiestej priečke.