Nasledovanejším seriálom desaťročia boli Priatelia

Prehľad desať najsledovanejších seriálov v rokoch 2000 až 2009: 1. Priatelia (1994 - 2004) 2. Kto prežije (2000) 3. Joe Millionaire (2003) 4. Pohotovosť (1994 - 2009) 5. American Idol (2002) 6. Klinika Grace (2005) 7. Who Wants to Be a Millionaire (1998) 8. Frasier (1993 - 2004) 9. Raymonda má každý rád (1996 - 2005) 10. Všetci starostovi muži (1996 - 2002)

BRATISLAVA. Nasledovanejším seriálom uplynulého desaťročia boli Priatelia (1994 - 2004). Rebríček najsledovanejších epizód televíznych seriálov v uplynulej dekáde pritom prináša len jedného zástupcu vysielaného po roku 2006.

Ako uvádza magazín Hollywood Reporter, vďaka rozdrobenosti televízneho sveta už pravdepodobne podobný rebríček nevznikne. Do Top 10 najsledovanejších epizód seriálov od roku 2000 však zaradili vždy len jedného - najúspešnejšieho zástupcu jedného seriálu.

Prvá priečka patrí bezkonkurenčne poslednej epizóde Priateľov, ktorú vysielali 6. mája 2004, a sledovalo ju 52,5 milióna televíznych divákov a diváčok. Epizóda s názvom The Last One, uzavrela moderný Zlatý vek televíznych komédií.

Záverečná epizóda jedného z najúspešnejších seriálov v dejinách bola pritom v čase svojej premiéry najsledovanejším televíznym vysielaním za ostatných šesť rokov, a dosiaľ ju nič neprekonalo.

Nasleduje finálová epizóda dobrodružnej reality šou Kto prežije z Bornea, v ktorej víťazstvo Richarda Hatcha 23. augusta 2000 sledovalo 51,7 milióna divákov a diváčok. Jedenásteho februára 2010 bude mať premiéru už dvadsiata séria Kto prežije s podtitulom Heroes vs. Villains (hrdinovia proti zloduchom).

Štyridsať miliónov Američanov a Američaniek sledovalo 17. februára 2003 epizódu romantickej reality šou Joe Millionaire (2003), v ktorej nič netušiace dievčatá súťažili o falošného milionára, čo sa však dozvedeli až v závere.

Štvrtá priečka patrí seriálu Pohotovosť (1994 - 2009), ktorého epizódu s názvom All in the Family 17. februára 2000 sledovalo 39,4 milióna divákov a diváčok.

Prvú päťku uzatvára spevácka súťaž American Idol, ktorej prvú časť šiestej sezóny 16. januára 2007 pozeralo 38,1 milióna ľudí v Spojených štátoch amerických. Práve táto časť predstavovala vrchol obľúbenosti šou, ktorej sledovanosť predtým v každej nasledujúcej sezóne stúpala.