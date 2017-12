Čo pozerať na Silvestra - naše tipy

Pozrite si výber toho najzaujímavejšieho, čo televízie dnes ponúknu. Vyberá redaktorka oddelenia kultúry SME Kristína Kúdelová.

31. dec 2009 o 10:00 Kristína Kúdelová

Vrchní, prchni

Markíza 14.10

Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání je lék, výchovne spieva českým deťom Zdeněk Svěrák. Jeho bystrému zraku však samozrejme neuniklo, že mnohým z nás sa robiť nechce. Dalibor Vrána svoj nedostatok peňazí vyriešil tým, že sa vydával za čašníka, a okolie sa ani nestihlo udiviť, s akou samozrejmosťou a drzosťou to robil, s akou žoviálnosťou a prívetivosťou sa dokázal nevinných hostí pýtať: Polívčička byla?

Bývalý učiteľ a milovník češtiny napísal Vrchní, prchni ako svoj prvý samostatný scenár. Vraví, že ho k tomu priviedol voľný čas, ktorý získal vtedy, keď jeho parťák Ladislav Smoljak čosi nakrúcal - a tiež ho k tomu donútil aj nedostatok peňazí.

Kdyby tisíc klarinetů

Joj plus 0.25

Maďarská televízia predvčerom vysielala koncert talianskej skupiny Ricchi e Poveri. Také čosi by celkom pasovalo aj do silvestrovského programu - veselé pesničky, do ktorých sa už stihla zapliesť nostalgia a poriadne sa v nich usadiť. Čosi podobné možno nájsť v pacifisticko-romantickom muzikáli Kdyby tisíc klarinetů, ktorí Česi nakrútili ešte v zlatých šesťdesiatych. Presnejšie, so svojím typickým, pôvabným štýlom ho nakrútil režisér Jiří Menzel. Úlohy vojakov ľudí z televízneho štábu, ktorý im prišiel spestrovať (či skôr otravovať) chvíle, prijali mnohé vtedajšie filmové a hudobné hviezdy. A Jane Brejchovej, teda Tereze, vyznával lásku svojím zamatovým hlasom Valdemar Matuška...

Moskva, Belgicko

Cinemax 13.15

Do našej kinodistribúcie sa nedostal film Moskva, Belgicko, čo je ozaj škoda. Je to príbeh štyridsaťročnej Matty, ktorá ešte počíta dni odvtedy, čo ju opustil manžel, a tridsaťročného kamionistu Johnnyho, ktorý má potetované telo a rovnako poznačenú aj dušu. Keď sa raz náhodne stretnú a zoznámia, spýtajú sa: Bolo mi to treba?

premiéra v kine: Sherlock Holmes

No ale keby chcel ísť niekto do kina dnes, našiel by tam nového Sherlocka Holmesa. Má síce trochu slabšiu zápletku a menej napätia, ako by kázala tradícia, ale zase, je v ňom humor, dôvtip, Robert Downey Jr. a Jude Law.