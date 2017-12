Dlhá cesta na vrchol

Reedícia Tuesday Night Music Club od Sheryl Crow ukazuje, že album páli aj po rokoch.

4. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Je dlhá cesta nahor, ak chceš hrať rokenrol, spievajú AC/DCD v jednej zo svojich známych piesní It' A

Long Way To The Top, If You Wanna Rock 'n' Roll. Tento slogan sedí ako uliaty na príbeh americkej rockerky Sheryl

Crow (na snímke Universal), ktorá sa na vrchol dostala až po tridsiatke.

Písal sa rok 1993 a svet sa o tejto talentovanej žene dozvedel vďaka jej debutovému albumu Tuesday Night Music Club. Nedávno sa objavila na trhu jeho reedícia, doplnená o rôzne rarity, klipy a dokument.

Málokto vie, ale v osemdesiatych rokoch bola Sheryl Crow vokalistkou, ktorú si najímali veľké hviezdy. S Michaelom

Jacksonom dokonca absolvovala turné k jeho albumu Bad. No táto hudobníčka, ktorá si cez týžden pracovala ako

hudobná uciteľka a cez víkend hrávala po baroch, sa chcela presadiť ako rocková pesnickárka. No doba jej dlho nepriala. V ôsmej dekáde boli speváčky prezentované ako princezné, no Sheryl vo svojich piesňach skôr rozprávala odvrátený americký príbeh, plný planých nádejí a velkých sklamaní.

Šancu dostala až po nástupe alternatívy zaciatkom devätdesiatych rokov, ked nahrala debutový album, no firma ho zavrhla, že neukazuje dostatok jej talentu. Sklamaná speváčka sa spojila s hudobníkmi okolo gitaristu a producenta Billa Bottrella a každý utorok prichádzal džemovať do jeho nahrávacieho štúdia. Nezáväzné muzicírovanie, podporené flaškami tequilly do nočných hodín nakoniec prinieslo svoje ovocie.

Kapela, ktorá si začala hovoriť Tuesday Music Club, za krátky čas nahrala základy albumu, ktorý nakoniec vystrelil Crow do prvej ligy svetového rocku. Run Baby Run a Leaving Las Vegas ešte nezabodovali, no chytlavé shuffle All I Wanna Do bola rana do čierneho. Album nakoniec získal tri ceny Grammy a do konca 90. rokov sa z neho predalo okolo osem miliónov kusov.



Úspech Crowovej pomohol otvoriť dvere dalším pesničkárkam 90. rokov, no ak si vypočujete jej debut aj po rokoch,

pesničky vôbec nezostarli. Je zaujímavé, že Tuesday Music Club dlho nevydržali a rozhádali sa pre peniaze za tantiémy a autorstvo piesní z albumu.

No Crow nedávno obnovila skladateľské partnerstvo s Bottrellom, s ktorým nahrala výnimočný comebackový album

Detours.