Jedenástym prikázaním je láska

Soviar píše svoje verše-texty, prevažne z toho, čo prežil, sú to prerozprávané, prežúrované a preveselené, či naopak presmútené dni a noci, či zachytené temer nezachytiteľné vzácne okamihy precitnutia, z ktorých vyťahuje zrná inšpirácie, aby si zostavil t

5. jan 2010 o 0:00 Andrijan Turan

en svoj, nový, svojský, bezbožný ruženec, na ktorom sa radi pomodlia aj iní.



Nestáva sa tak často, aby ste básne slovenského poeta poznali skôr z éteru, ako zo stránok literárnych časopisov, či básnikových kníh. V prípade Juraja Soviara to tak môže byť, pretože mnohé z jeho textov počúvame už roky z úst hviezd slovenského pop-rocku. Viaceré zo zhudobnených textov Juraja Soviara sa stali megahitmi a zo dňa na deň doslova zľudoveli.



Tento jednoduchý fakt môže znamenať aj to, že sú ľahko zapamätateľné, zrozumiteľné, presne rýmované a prinášajú posolstvo, ktorému porozumejú mnohí, naprieč profesijným či intelektuálnym spektrom spoločnosti. Skúsený básnik môže obdivovať všetky ženy, aj tie, čo láskami a vášňami už uvädli.



Juro Soviar je ešte vždy duchom a dušou básnik mladý, preto dosiaľ zostáva estétom, miluje a obdivuje krásne mladé a osudové ženy, často nedostihnuteľné, nedosiahnuteľné, éterické bytosti. Ich údelom je zrejme básnikovi trvale unikať a neustále trápiť ho, nech napíše konečne niečo akútnym atramentom srdca.



Tí, ktorých zasiahne text, pretože jeho obsah a aj význam sami dávno či nedávno prežili (alebo aj skoro neprežili) a každý vždy o trošku inak. No nie až tak inak, aby nepochopili vzorec lásky, nielen k žene, ale ku každému naplno prežitému okamihu dňa, čo velebí a pripomína dostatočne otvorene a aj úprimne básnik Juraj Soviar vo svojich textoch v knižke Odkazovač.



Básnik tu nepotrebuje hlbokú filozofiu na to, aby vyjadril svoje city a pocity. Veď čo už niekto vymyslí nového, ležiac udýchaný po boku krásnej ženy, alebo zdvíhajúc sa po neprespatej, no o to krajšie presnívanej noci, niekde v krčmičke od stola, kde zanechávame svojich priateľov, akoby sme ich už tentoraz mali vidieť naposledy.



Soviar skladá a veršuje v jednoduchých a zrozumiteľných obrazoch a obrázkoch, jasných, ale aj objavných metaforách, ktorým však vôbec nechýba výpovedná hĺbka a svojrázna, aj keď trošičku sebadeštrukčná filozofia, podľa vzoru parížskej bohémy. Soviar je bláznivý básnik mesta, rebelant z ulice, najdúch noci, posol príjemného, pôžitkárskeho hýrenia, lovec lásky, obhajca okamihu, čo bolí, zraní, pohladí, poleje živou vodou.



Žije a píše, tu a teraz v odžitej prítomnosti, bez nároku na sľub, že tento večer a noc sa skončí dobre. Bez toho, aby si bol aspoň trošku istý, že ľudia ešte nezabudli na jedenáste prikázanie, ktorým je podľa neho láska.



Autorský výber z piesňových textov Odkazovač je aj graficky krásnou knihou, dokonale doplnenou citlivými, skoro starosvetskými aktami Petra Šimčiska.