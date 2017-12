Môj film nikdy neprerobil

Aj nový film Jamesa Camerona Avatar je hitom, v kinách zarobil miliardu.

5. jan 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Rozpočet na výrobu filmu Avatar bol mimoriadne vysoký, ale jeho režisér si už môže trúfnuť pýtať ďalšie peniaze - na nakrúcanie pokračovania.



LOS ANGELES, BRATISLAVA. Jamesovi Cameronovi môže byť v podstate jedno, či je najnavštevovanejším filmom v histórii Titanic, alebo Avatar. Oba nakrútil on. Ale predsa.



Muža, ktorý o sebe kedysi zahlásil, že je kráľom sveta a vedel, že si taký humor môže dovoliť, musia nové štatistiky zaujímať. Avatar sa vo svetových kinách premietal len sedemnásť dní a už zarobil vyše miliardy dolárov.



Úspešnejšie zatiaľ zostávajú len tri filmy: Titanic, Pán Prsteňov - Návrat kráľa a Piráti z Karibiku - Truhlica mŕtveho muža.

Najväčšie kasové trháky

1. Titanic

1,8 miliardy dolárov



2. Pán prsteňov - Návrat Kráľa

1,12 miliardy dolárov



3. Piráti z Karibiku - Truhlica mŕtveho muža

1, 07 miliardy dolárov



4. Avatar

zatiaľ 1,02 miliardy dolárov Zdroj: Reuters



Nechystá sa neuspieť

Znamená to, že James Cameron bude môcť ľahšie argumentovať, keď zas nabudúce príde za šéfmi filmových štúdií a bude chcieť vyjednávať. Najprv v roku 1984 nakrútil Terminátora, o čosi neskôr Votrelca a potom Titanic. Inými slovami, samé veľké hity.



Preto sa mu aj podarilo získať najväčší rozpočet v histórii, minimálne 300 miliónov dolárov - na film, kde sú postavy vytvorené počítačom, majú modré tváre, zlaté oči a chvost.



„Povedal som im, že som nikdy nenakrútil film, ktorý by prerobil a že sa na nič také ani nechystám. Občas sa ma síce spýtali, či ozaj trvám na chvostoch, ale moja predchádzajúca kariéra ich presvedčila. Nezáležalo na tom, aký dobrý scenár mám. Avatar som mohol nakrútiť preto, že som predtým spravil Titanic," vravel v rozhovore pre Reuters.

Ako Hviezdne vojny

S Titanicom prišiel do kín v roku 1997 - po čase sa už médiá pýtali: Čo odvtedy robil? Robil, a veľa.



Avatar je príbehom z planéty Pandora, vymýšľal jej faunu a flóru, kreslil vesmírne prístroje. To síce robil už ako dieťa, alebo v mladosti, keď sa živil ako kamionista, ale teraz k tomu potreboval aj najmodernejšiu 3D technológiu a vynovenú filmovú techniku. Aj na tom posledné roky pracoval.

A myslel na to, že v prípade úspechu by sa celý tento vymyslený a vyrobený svet mohol použiť v pokračovaniach Avataru. Ich rozpočty by už boli menšie, z toho ťažil aj George Lucas pri nakrúcaní Star Wars.



Samozrejme, predtým Cameron trochu zrelaxuje. Pre denník Figaro Povedal: „Teraz sa cítim, akoby som vyšiel z väzenia a včleňoval sa do spoločnosti. Konečne môžem zájsť do baru a vypiť si kávu bez toho, že by som na čosi musel myslieť."



No jedine, že by ho ešte zaujímali tržby z Číny, tam sa Avatar v sobotu začal premietať.