Nomináciám na ceny filmových producentov dominuje vedecká fantastika

Združenie amerických producentov (PGA) zverejnilo dnes nominácie 21. ročníka svojich filmových cien, medzi ktorými dominujú vedecko-fantastické tituly. Avatar, Star Trek a District 9 sú troma z desiatich nominovaných v kategórii najlepší film.

5. jan 2010 o 18:50 TASR

LOS ANGELES.

Ceny organizácie zastupujúcej hollywoodskych producentov pre najlepšie snímky uplynulého roka sa považujú za náznak trendu pri udeľovaní Oscarov, ktorých nominácie zverejnia 2. februára.

PGA tento rok nasledovalo príklad cien Akadémie, keď zdvojnásobilo počet titulov v kategórii najlepší celovečerný film na desať. Okrem trojice uvedených filmov k nim patria tiež animovaný hit Hore, najnovšiu snímku Quentina Tarantina Nehanební bastardi a favoritov kritikov: The Hurt Locker (Smrť čaká všade), Precious: Based on the Novel Push by Sapphire, Lietam v tom, An Education a Invictus.

Hore môže získať tiež cenu pre najlepší animovaný film, spolu so snímkami Číslo 9, Koralína a svet za tajnými dverami, Fantastic Mr. Fox a Princezná a žaba.

Laureátov PGA oznámi 24. januára na ceremónii v Hollywoode.