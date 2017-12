Cameron zvažuje natočiť po Avatarovi aj 3D Titanic

Štúdiá sa vďaka úspechu filmu Avatar nebudú obávať o investície do 3D filmov. Už teraz sa ich vraj vyrába 150. Medzi nimi aj siedmy diel hororu Saw.

6. jan 2010 o 18:20 SITA

BRATISLAVA. Úspech sci-fi trháku Avatar (2009) urýchli revolúciu 3D filmov, uvádzajú filmoví analytici. Podľa viacerých odborníkov snímka režiséra Jamesa Camerona, ktorá má predpoklady stať sa najlepšie zarábajúcim filmom v histórii, významne ovplyvní celý filmový priemysel.

"Dôsledky premietania Avataru sú obrovské," uviedol hlavný analytik spoločnosti monitorujúcej zisky filmov Exhibitor Relations Jeff Bock.

"Špeciálne efekty sa objavujú rýchlo a zbesilo," povedal Bock. Zatiaľ štvrtý najlepšie zarábajúci film všetkých čias, ktorý už prekonal hranicu miliardy amerických dolárov, podľa neho presvedčí ostatné štúdiá, že investícia do veľkorozpočtových 3D filmov je atraktívna.

"Zisky ubrali z váhy možným rizikám. Ak máte niekoho ako je James Cameron na nakrútenie vášho 3D filmu, je úplne v poriadku, ak miniete 300 až 500 miliónov amerických dolárov, pretože sa vám peniaze vrátia. V súčasnosti je 3D v kurze a štúdiá skočia do víru 3D filmov," dodal.

Podľa organizátorov belgického 3D festivalu je práve v rôznych štádiách produkcie viac ako 150 3D filmov. Medzi nimi je aj dlhoočakávaná adaptácia komiksu Tintin, ktorej režisérom je oscarový Steven Spielberg a predbežne by sa mal dostať na filmové plátna v roku 2011.

Cameron údajne zvažuje urobiť 3D verziu jeho doteraz komerčne najúspešnejšieho filmu Titanic (1997).

"Nastalo skutočné znovuzrodenie 3D, pretože technológia digitálneho kina umožňuje ostrejší a jasnejší obraz 3D filmov a tým lepší zážitok pre divákov," povedal bývalý prezident Walt Disney Motion Pictures Group Mark Zoradi. "Pre milovníkov filmov je to ďalší dôvod nájsť si cestu do kina. Je to niečo, čo doma nemôžete zažiť," dodal.

Jason Constantine zo spoločnosti Lions Gate Entertainment Corporation, ktorá pripravuje 3D verziu siedmeho hororu Saw, predpovedá 3D snímkam dlhú budúcnosť. "Myslím si, že zážitok z 3D tu ostane dlhšie než pár rokov. Nebude to tu len na krátku chvíľu."