Sam Mendes nakrúti nového Bonda

Režisér Americkej krásy a Núdzového chystá pokračovanie kultovej série.

7. jan 2010 o 0:00 (kul)

Režisér Americkej krásy a Núdzového východu nakrúti pokračovanie Jamesa Bonda.



LOS ANGELES, BRATISLAVA. Pred pár mesiacmi bola v kinách bondovka Quantum of Solace, a dnes sa už vie, kto nakrúti jej nový, dvadsiaty tretí diel. Bude to Sam Mendes, držiteľ Oscara za drámu Americká krása a režisér filmov Cesta do zatratenia, Núdzový východ a nedávnej roadmovie Všade dobre, prečo byť doma.

Na filme by sa malo začať pracovať už v júni, producenti predpokladajú, že nabudúci rok by mohol prísť do kín.

Odvtedy, ako úlohu agenta 007 prijal blonďavý Daniel Craig, bondovky sa vezú na sviežej vlne. A agentúra Reuters píše, že Craig bude aj v novom diele.