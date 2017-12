Vie byť neschopný, bude moderovať

Zlaté glóbusy bude uvádzať komik, ktorý nie je vždy politicky korektný.

7. jan 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ak sa chce blysnúť pred svojimi podriadenými a povedať im, kto napísal Zločin a trest, musí najprv nenápadne nazrieť do encyklopédie. Inak však David Brent o svojich schopnostiach nepochybuje, myslí si, že na vysoké pozície je stvorený a uveril, že prácu s ľuďmi ovláda výborne, a že aj ich dokáže k podobným výkonom motivovať.

David Brent je hlavnou postavou britského televízneho seriálu The Office – a keďže to bol skvelý seriál, vďaka nemu sa dostal aj na vyhlasovanie Zlatých glóbusov, prestížnych cien, ktoré vyhlasujú zahraniční novinári v Hollywoode.

Samozrejme, to už prišiel Ricky Gervais, lebo on je tvorcom seriálu a on aj nemožného šéfa hrá. Jeden Zlatý glóbus dostal za svoj herecký výkon, druhý má spolu s kolegami za najlepší komediálny seriál.

To bolo ešte v roku 2004. O desať dní sa budú vyhlasovať Zlaté glóbusy za minuloročnú sezónu, Ricky Gervais príde znovu. Bude hostiteľom a moderátorom večera, hoci glóbusy takúto funkciu pred pätnástimi rokmi zrušili. Gervais vraj nad ponukou neváhal a pritom neprepadol panike, ako sa na taký večer, ktorý televízia NBC vysiela do 160 krajín, pripraví. Akurát vedel, že nebude tancovať ani spievať ako Hugh Jackman na Oscaroch, „pretože to by ho stálo priveľa úsilia“, povedal pre Reuters.

Minulý rok bol Gervais medzi tými, čo glóbusy odovzdávali víťazom. Na neho vyšla herečka Kate Winslet, predstaviteľka nacistickej dozorkyne v dráme Predčítač. „Vravel som ti, treba hrať vo filme o holokauste, a cena musí prísť,“ povedal jej v tej slávnostnej chvíli.

Gervais málokedy dbal na to, aby bol jeho humor vo všetkých smeroch korektný, preto sa aj BBC najprv rozhodla vysielať seriál The Office v neškodnom čase, v júli o desiatej ráno na svojom druhom kanáli. Ale zrejme práve pre nevôľu robiť kompromisy mal Office taký úspech.

Aj v Hollywoode si podľa neho nakrútili vlastnú verziu, a tá tak sa preslávila, že Američania vôbec nevedia, že Ricky Gervais je pôvodným predstaviteľom Davida Brenta a že nie je len anglickou kópiou toho amerického. „Mňa také čosi vôbec netrápi,“ povedal Gervais, „hlavne, že dostanem zaplatených svojich 50 percent.“

Keby však vraj dostal ponuku uvádzať Oscary, tú by odmietol. Predpokladá, že tam by nedostal dostatočnú slobodu. To by predsa nebral ani namyslený šéf.