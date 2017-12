Jacksonova novinka sa šíri netom

Z trezoru kráľa popu vychádzajú nevydané skladby. Ich zverejnenie je nekontrolované.

7. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

Nová pieseň od Michaela Jacksona sa dostala na internet. Zaujímavosťou je, že mŕtvy kráľ popu na nej spolupracoval s Lennym Kravitzom.

BRATISLAVA. Another Day. Tak sa volá skladba, ktorá sa rýchlosťou blesku rozšírila po sieti. Je to zatiaľ len ukážka dlhá minútu a dvadsať sekúnd, a je v nej počuť Jacksonov hlas. Pesnička sa veľmi podobá na skladbu Storm od Lennyho Kravitza, ktorá vyšla na jeho albume Baptism z roku 2004.

Another Day rozšírila špekulácie, že by mohlo ísť o spoluprácu Kravitza s Jacksonom na duete, ktorý sa však z rôznych dôvodov nepodarilo dokončiť.

Kravitz sa čuduje

K autorstvu piesne sa priznal aj Kravitz, ktorý cez Twitter odkázal, že nechápe, ako sa pesnička dostala medzi ľudí. „Bola predsa pod zámkom. Tí dvaja dídžeji, ktorých mená vidíte na začiatku klipu, s ňou však nemajú nič spoločné,“ čudoval sa Kravitz. Dodal, že pieseň naspieval Jackson a on ju produkoval, vymyslel a nahral všetky nástroje.

Keď koncom júna Jackson zomrel, Kravitz mu vzdal hold pre americký magazín Spinner, v ňom spomínal aj na ich spoločnú pesničku. „Bol to jeden z najúžasnejších zážitkov v štúdiu. Bol veľmi vtipný a celý čas sme sa smiali,“ povedal vtedy americký spevák, ktorý pred dvomi rokmi koncertoval aj v Bratislave.

Pár piesní ešte zostalo

Another Day znie ako klasický funkovo-soulový „ploužák“. Právnici už podnikli rýchle kroky, ako skladbu vymazať z internetu, no tá sa už rozšírila medzi fanúšikmi. Je to už druhá pieseň, ktorá unikla z bohatých Jacksonových archívov. V júli minulého roka sa dostala von ukážka skladby A Place With No Name.

Vie sa, že v trezoroch spoločnosti Sony Music a Jacksonovej rodiny sa nachádza množstvo nevydaných vecí. Okrem plánovaného koncertného comebacku Jackson priebežne chystal piesne s rôznymi spevákmi. Mali byť súčasťou jeho nového albumu. Medzi nich patrili napríklad Ne-Yo, Akon alebo Will.i.am. Okrem toho manažér Frank DeLeo vyhlásil, že po nahraní a vydaní slávneho albumu Bad zostalo zopár piesní, ktoré nikto nepočul a podľa neho sú úžasné.

Zatiaľ jedinou oficiálnou skladbou, ktorá vyšla po Michaelovej smrti, je This Is It. Na jeseň sa objavila v dvoch verziách na výberovom albume k rovnomennému dokumentárnemu filmu.