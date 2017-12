Slovenský film Nedodržaný sľub by mohol získať nomináciu na Oscara

Autori stránky OscarGuy.com tipujú, že jednu z nominácií v kategórii najlepší cudzojazyčný film získa aj slovenský kandidát. Vzácnu zlatú sošku však podľa nich nezíska.

7. jan 2010 o 17:35 SITA

BRATISLAVA. Slovenský národný kandidát na cenu Americkej akadémie filmových umení a vied, Nedodržaný sľub, vraj získa nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film. Uvádza sa to na webovej stránke www.oscarguy.com medzi oscarovými prognózami.

Ďalšie nominácie v tejto kategórii by mali patriť juhokórejskému kandidátovi Madeo (Mother), austrálskemu Samson and Delilah a nemeckému Das weiße Band. Prestížnu cenu v kategórii pre zahraničné snímky by mal podľa týchto prognóz získať francúzsky zástupca, film Prorok.

Podľa OscarGuy.com, najviac nominácií - desať, získajú Nehanební bastardi Quentina Tarantina, no ani jednu nepremenia na víťazstvo. Osem nominácií a dve ceny predpovedajú sci-fi Jamesa Camerona Avatar, rovnaký počet nominácií ale ani jedna cena by mali patriť miláčikovi kritiky, vojnovej dráme The Hurt Locker.

Z ôsmich nominácií vraj štyri premení na víťazstvo muzikál Nine, ktorý by sa tak dostal na prvé miesto v počte získaných cien.

Najprestížnejšiu trofej, a to v kategórii Najlepší film, by mali získať tvorcovia a tvorkyne titulu Lietam v tom. Táto dramédia, s predpovedanými siedmimi nomináciami, by mala byť v kategórii Najlepší film nominovaná spolu s titulmi Avatar, District 9, An Education, The Hurt Locker, Nehanební bastardi, Invictus, Precious: Based On The Novel ‘Push’ By Sapphire, A Serious Man a Hore. Posledný spomínaný titul, Hore, sa vraj stane Najlepším animovaným filmom a celkovo získa tri sošky.

Slávnostné odovzdávanie 82. ročníka zlatých oscarových sošiek sa uskutoční 7. marca 2010.