Najlepším filmom je podľa internetovej kritiky The Hurt Locker

Prehľad víťazov 13. ročníka Online Film Critics Society Awards:



Najlepší film: The Hurt Locker

Najlepší film, ktorý nie je v anglickom jazyku: Das Weiße Band - Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko

Najlepší dokumentárny film: Anvil! The Story of Anvil

Najlepší animovaný film: Hore

Najlepšia réžia: Kathryn Bigelow - The Hurt Locker

Najlepší herec: Jeremy Renner - The Hurt Locker

Najlepšia herečka: Mélanie Laurent - Nehanební bastardi

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Christoph Waltz - Nehanební bastardi

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Mo’Nique - Precious: Based on the Novel Push by Sapphire

Najlepší pôvodný scenár: Quentin Tarantino - Nehanební bastardi

Najlepší adaptovaný scenár: Wes Anderson a Noah Baumbach - Fantastic Mr. Fox

Najlepšia kamera: Robert Richardson - Nehanební bastardi

Najlepší strih: Chris Innis a Bob Murawski - The Hurt Locker

Najlepšia pôvodná filmová hudba: Hore - Michael Giacchino