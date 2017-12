Elvis. Legenda, ktorá nepotrebovala noty

Slávnemu americkému spevákovi, ktorý objavil čaro rock and rollu, na začiatku neverila ani učiteľka hudby

8. jan 2010 o 0:00

V domčeku, kde sa narodil, boli iba dve izby. Učiteľka hudobnej výchovy mu povedala, nech sa do hudby radšej nepletie. To isté mu tvrdili aj viacerí producenti, až na jedného. Ten vtedy ešte nevedel, že objavil ikonu. Po celom svete predal miliardu nosičov. Dnes uplynie presne 75 rokov

od narodenia kráľa rock and rollu Elvisa Aarona Presleyho.



LOS ANGELES, BRATISLAVA. Elvis Presley bol dieťa štasteny už od narodenia. Keď sa 8. januára 1935 v Tupele, v štáte Mississippi, narodil, jeho identické dvojča také šťastie nemalo. Narodilo sa mŕtve.



Rodina Presleyovcov žila na hranici chudoby, ale to Elvisovi nezabránilo, aby mal nielen veľké sny, ale aby sa ich odhodlal aj napĺňať. Keď mal trinásť, presťahovali sa do Memphisu v Tennessee, kde získali mestský sociálny byt. Presley tam začal chodiť na strednú, no hudbou pedagógov veľmi neoslnil.

Veľký talent bez vzdelania

Dostal C, učiteľka mu to povedala jasne: „Nevieš spievať.“ Na druhý deň prišiel do školy s gitarou, no ani to ju nepresvedčilo. Elvis tak nikdy nedostal formálne hudobné vzdelanie, nepoznal noty, hral iba podľa sluchu.

Jeho hudobná kariéra sa tiež začala fiaskom: v roku 1953, keď si v Sun Records zaplatil dve nahrávky, si ho nikto nevšimol.





Kliknite - obrázok zväčšíte.



Skúsil to znovu začiatkom roka 1954 a ani vtedy nepochodil. Keď sa chcel stať členom miestneho lokálneho kvarteta, poslali ho preč s tým, že nevie spievať. Zlom nastal až v júli. Osudným mu bolo blues od Arthura Crudupa That's All Right. Keď sa k nemu ešte pridal gitarista Scotty Moore a basista Bill Black, manažér Sam Phillips vedel, že toto presne hľadal.



O tri dni neskôr sa stal hitom memphiského rozhlasu. Phillips za Elvisa neskôr skasíroval 35-tisíc dolárov, keď ho „odpredal“ spoločnosti RCA.

Piesne si nepísal

Zrodila sa ikona, ktorá počas svojej kariéry sama nenapísala ani jednu vlastnú pieseň. Populárnym sa stal vďaka mixovaniu už existujúcich songov, žánrov a štýlov: bielej a čiernej hudby, country, popových balád, blues či dokonca gospelov. Komerčný prelom prišiel v roku 1956, prerazil s novonarodeným žánrom rock and rollu. Vtedy nahral v Nashville skladbu Heartbreak Hotel. V tom istom roku hral aj v prvom filme: Love Me Tender.



V roku 1958 odišiel slúžiť do armády na dva roky. Jeho prvé kroky po návrate domov smerovali do nahrávacieho štúdia RCA. Už o dva mesiace bol na svete televízny špeciál s Frankom Sinatrom.

Filmové obdobie

Absolvoval niekoľko koncertov, no jeho manažér ho chcel mať viac vo filme. Začala sa niekoľkoročná filmová éra Elvisa Presleyho. V 60. rokoch nakrútil 27 filmov, mnohé sprevádzali Elvisove soundtracky a hitovky. Jeho hudobná hviezda však začala v druhej polovici 60. rokov upadať. V roku 1968 sa nakoniec vrátil do televízie a šou v Las Vegas. Päť týždňov tam spieval dva koncerty denne. V roku 1973 odohral cez satelity prvý globálny koncert. Z Havaja sa vysielal do celého sveta. Sledovalo ho 1,5 miliardy divákov, čo dodnes nik neprekonal.

Smrť, legenda a konšpirácie

Od roku 1968 do 1977, keď vo veku 42 rokov zomrel na predávkovanie liekmi, odohral asi tisícku vystúpení. V čase smrti to už nebol Elvis kráľ. Obézny sexidol bol pre mnohých karikatúrou. No v ten deň – 16. augusta 1977 – sa zrodila legenda.



Tisícky ľudí lemovali ulice Memphisu, chceli sa s ním naposledy rozlúčiť v jeho sídle Graceland. Ten sa stal akýmsi pútnickým miestom jeho ctiteľov. Dnes je to miesto národnou pamiatkou a ročne ho navštívi 600-tisíc ľudí. Niektorí veria, že Elvis stále žije. Jedna z teórií hovorí, že Elvis bol tajným agentom, a preto sa stiahol. Rozpráva sa aj o letenke, ktorú si deň po Elvisovej smrti v Memphise kúpil istý John Burrows. Také krycie meno mal viackrát použiť samotný kráľ už v minulosti.