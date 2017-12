Výkrik Edvarda Muncha ešte nedoznel

Výstava vo Viedni predstavuje 37 najznámejších diel najvýznamnejšieho predchodcu i tvorcu expresionizmu.

8. jan 2010 o 0:00 Ada Jung

Z výstavy Edvarda Muncha. V hornom rade zľava diela Madona a Puberta, v dolnom rade Výkrik a Upír. Veľa Munchových obrazov má viacero verzií. Vyplýva to zo študijných účelov, ale aj z jeho zvyku urobiť si kópiu plátna, ktoré predal.

Nórsky maliar Edvard Munch počas svojho pohnutého života vytvoril okolo 1100 malieb, 18000 grafických listov, 4500 kresieb a akvarelov a šesť sôch.



VIEDEŇ. Nemožno večne maľovať ženy, ako pletú a mužov, ako čítajú, povedal nórsky maliar a grafik Edvard Munch (1863 - 1944). Preto najvýznamnejší predchodca a zároveň tvorca expresionizmu maľoval ženy a mužov, ktorí kričia, zúfalo stoja pri posteli zomierajúcich alebo vytriešťajú oči hrôzou.



„Chcem zobrazovať bytosti, ktoré dýchajú, cítia, milujú a trpia. Divák si musí uvedomiť, čo je v nich posvätné, takže sa pred nimi pokloní ako v kostole." Zaujímavé slová od umelca, známeho desivými, morbídnymi témami.



Jeho maniodepresívny stav je často zrejmý už z názvov diel. Pozrime sa na niektoré z nich v poradí, v akom ich vedľa seba kladú kurátori výstavy Edvard Munch und das Unheimliche vo viedenskom Leopold Museum.

Ukradnuté diela

Február 1994 Z národnej galérie v Osle ukradli

jednu z verzií najslávnejšieho maliarovho diela Výkrik, ale o tri

mesiace zlodeji dielo vrátili.

August 2004

Dvaja maskovaní muži za bieleho

dňa ukradli dve najvýznamnejšie

Munchove diela Výkrik (1893) a

Madona z cyklu Vlys života. Zlodeji skončili o rok za mrežami a museli zaplatiť reštaurovanie

poškodených obrazov. 2005

Z galérie v centre Osla ukradli litografiu s názvom Minulosť

ohodnotenú na 240-tisíc eur, obraz sa nenašiel. Marec 2005

Z reštaurácie hotela Refnes pri

meste Moss v južnom Nórsku

ukradli tri zo siedmich Munchových diel, ktoré sa tam nachádzali: dve litografie - portrét a umelcov autoportrét, a akvarel z roku 1915 Modré šaty. Jún 2009

Počas sťahovania galérie obchodníka s umením v Osle ukradli litografiu Rozchod II za 300-tisíc eur. Stále je na zozname hľadaných umeleckých diel Interpolu.

Akt dievčaťa s názvom Puberta (1894) spôsobil škandál. Zároveň sa stal slávnym pre zachytenie hanblivosti a nepokoja dozrievajúcej ženy, ktorá ledva prestala byť dieťaťom. Prekríženými rukami si zakrýva lono a díva sa veľkými, meravými očami.



Nasleduje Upír (1893) - sila lásky je hrozivá a žena nie je liečivou múzou, ale sexuálnym, nietzscheovským upírom. Hneď vedľa je Úzkosť (1894), zobrazenie ďalšej maliarovej traumy - utkvelého strachu zo smrti. Muncha prenasledovala od piatich rokov, keď mu zomrela matka, potom sestra a brat. Za smrťou musel chodiť aj s otcom, vojenským lekárom, s ktorým navštevoval chorých.



Aj ďalšie obrazy, namaľované po roku 1890, ako Popol, Červená a biela, Žiarlivosť (všetky z roku 1894), Melanchólia (1899) patria do súboru, ktorý Munch pomenoval Vlys života. Mal byť „básňou o živote, láske a smrti", výrazom radosti a utrpenia každého človeka. Súbor maľoval tridsať rokov. Z desivej balady sa vytrvalou prácou, napriek duševnej chorobe, stala óda na život.

Prečo je Munch desivý

Desivosť Munchových malieb vyplýva nielen z tematiky - z „psychológie moderného života", o ktorú sa expresionista tak zaujímal, ale najmä z používaných formálnych postupov. Napríklad obraz Úzkosť obsahuje všetky prvky Munchovej taktiky - zvlnené línie, vystupňovanú dramatickosť, fauvistickú farebnosť.



To, že postavy vystupujú z plátna ako zombie z hrobu, dosahuje Munch ich frontálnym namaľovaním v prvom pláne obrazu, pričom pozadie je stvárnené s perspektívou.



Je to vizuálne rovnako neznesiteľný rozpor, aký ustavične mučil jeho dušu. Priestorová nestabilnosť je ohraničená pásmi, zvíjajúcimi a krútiacimi sa okolo bezmocných figúr. Ešte viditeľnejšie je to v mimoriadne významnom Munchovom grafickom diele.

Pozitívne sily prírody

Z psychiatrickej kliniky v Kodani, kde sa Munch v roku 1908 liečil, vyšiel pokojnejší. Jeho maľba síce zároveň s chorobnou predstavivosťou stratila pôvodnú šokujúcu pôsobivosť obsahu a formy, ale získala novú harmóniu.



Počas nasledujúcich desaťročí Munch prekonal bolestnú osamelosť a strach z ničivých síl. Človeka začal vidieť v súlade s pozitívnymi silami prírody a jeho krajinky vyjadrujú túto zhodu.



Tmavomodré stromy jednoduchých a celistvých tvarov vynikajú na čistom snehu, pôsobia mocne ako prvotné symboly. Holý polostrov, zelený a okrový, tiahne sa ako obrovská laba zeme k vodám fjordu a v noci tisícich hviezd dosahuje čistú rozkoš. To je nový, konečný odkaz Edvarda Muncha pre tých, v ktorých jeho výkrik ešte nedoznel.