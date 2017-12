Czech Art 20 rokov po

Reprezentatívna výstava českých výtvarníkov strednej generácie v bratislavskej Danubiane.

BRATISLAVA. Výber z tvorby dvadsiatich českých maliarov, sochárov a grafikov situovaný do obdobia 1989 až 2009 sprístupnia verejnosti zajtra o 15.00 h v múzeu moderného umenia Danubiana. Prehliadka

zahŕňa tvorbu strednej generácie výtvarníkov, ktorá síce prežila značnú časť svojho života v totalitnom systéme, v období takzvanej normalizácie, no vnútorne sa s ním nikdy nezmierila.



V abecednom poradí sa predstavia Michal Cihlář, David Černý, Xénia Hoffmeisterová, Boris Jirků, Jiří Kornatovský, Martin Mainer, Vladimír Merta, Stefan Milkov, Petr Nikl, Pavel Piekar, Veronika Richterová, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, František Skála, Jiří Sopko, Čestmír Suška, Michal Šarše, Margita Titlová-Ylovsky, Roman Trabura a Jasan Zoubek.



O koncepciu výstavy a výber výtvarníkov sa postarali galéria Millennium a galéria Mona Lisa z Olomouca a vystavené diela, ktoré logicky odzrkadľujú ich štýl, by sa dali s trochou zveličenia označiť ako línia tzv. Českej grotesky (Rittstein, Hoffmeisterová, Sopko, Šarše, Jirků, Trabura, čiastočne aj Mainer). Jadro kolekcie tvoria práce autorov zo známej skupiny Tvrdohlaví (Suška, Milkov, Nikl, Skála a Róna), ktorí spoločne vystavovali už v druhej polovici 80. rokov.



Grafickú tvorbu reprezentujú Cihlář a Piekar. Kresby Kornatovského a sochárska tvorba Zoubka zasa spája meditatívne cítenie. Pre práce Titlovej-Ylovsky a Mertu sú charakteristické najmä nové technológie.



Provokatívne umenie Davida Černého, vyrobené pomocou najmodernejších plastických technológií, je v ostrom protiklade s hravým svetom ekologických zvierat z plastových fliaš Veroniky Richterovej.



Výstava potrvá do 7. marca.