Občan šialenejší ako štát

Americká snímka Ctihodný občan mala na viac, no stále je to dobrý film.

11. jan 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Môže muž, sediaci za mrežami väzenia, viesť vojnu proti celému svetu? Áno, ak je geniálny. Len škoda, že hranica medzi genialitou a šialenstvom je taká veľmi tenká.



Kurt Wimmer sa predlohami pre sci-fi trilery Guľa, Equilibrium či pre kriminálne drámy Aféra Thomasa Crowna, Test a Street Kings etabloval ako autor kvalitných, originálnych, napínavých - a s výnimkou sci-fi Ultraviolet - aj inteligentných príbehov. Niektoré si sám režíroval, réžia však v takých prípadoch výrazne zaostávala za scenárom.

Cesta neľútostnej pomsty

Hoci pôvodne sa s novým projektom spájalo meno Franka Darabonta, režisérom kriminálnej drámy Ctihodný občan sa napokon stal Felix Gary Gray. Za sebou má hviezdne obsadené kriminálne drámy Vyjednávač, Lúpež po taliansky a Buď cool.

Ústredné postavy Ctihodného občana stvárnili Gerard Butler (300) ako geniálny pomstiteľ Clyde Shelton a Jamie Foxx (Miami Vice) v úlohe ambiciózneho prokurátora Nicka Ricea. Clyde Shelton sprvu pôsobí ako prostý človek, manžel a otec, zlomený násilnou smrťou svojich blízkych, sklamaný nevymožiteľnosťou spravodlivosti. Až keď sa vydá na krvavú cestu neľútostnej pomsty, vysvitne, že je v skutočnosti odborníkom na tajné akcie, sprisahania, atentáty, diverzie a vôbec - násilie, ktoré americká vláda presadzuje na dosiahnutie svojich cieľov, ale nikdy nepriznáva.

Shelton má všetko premyslené, pripravené do posledného detailu, vždy je o niekoľko krokov pred protivníkmi. Prokurátor Nick Rice zasa najskôr vyzerá ako typický právnik, stavajúci svoj prospech a kariéru nad spravodlivosť. Ak hrozí, že by ním vznesené obvinenie porota pri procese zamietla, radšej pristúpi na mimosúdnu dohodu s obžalovanými, i keď to často znamená, že zločinci uniknú zaslúženému trestu. Len postupne, pod vplyvom rozpútaného násilia, sa začína meniť.

Tvorcovia rozohrali zaujímavú partiu pre náročnejších divákov, ktorí v kine radi uvažujú. Niet tu čierno-bieleho delenia na dobrých a zlých, hlavné postavy sú obsadené do značnej miery nápadito a proti typológii hercov, film pútavo vykresľuje zvrátenosť právneho systému, v ktorom je spravodlivosť nepodstatná.

Neobyčajná je práca s humorom. Hoci sa to nezdá, je ho tu nemálo, počnúc Sheltonovými čudnými požiadavkami až po milý detail, že postavu asistenta filmovej starostky Filadelfie stvárnil skutočný filadelfský starosta.

Ubúdanie invencie

Postupne však akoby scenáristovi i režisérovi ubúdalo invencie a tým i atmosféry, napätia aj zaujímavosti - a ak záver napokon predsa niečím prekvapí, tak len neoriginalitou a umelosťou. Náročná a netradičná kriminálna dráma so silnými prvkami spoločenskej kritiky sa stáva priemerným trilerom, v ktorom sa opäť americký systém definuje ako najlepší z možných a víťazí nad jednotlivcom, ktorý sa mu postavil na odpor.

Foxx dokáže túto málo uveriteľnú násilnú premenu uhrať, Butler však postupne stráca na intenzite, stáva sa čoraz menej zaujímavým a presvedčivým. Napokon končí ako tuctový filmový zloduch.

Neprirodzená zmena optiky má zvláštny následok: ak si sprvu sympatie získal pomstiteľ Sheldon a jeho zločiny chápeme sťa akt spravodlivosti, postupne sa čoraz prijateľnejším stáva právnik Rice. A všetko to vyhrážanie sa, mučenie, vraždenie, utrpenie, umieranie zostáva bez emocionálneho náboja.

Ctihodný občan napokon nenaplnil svoj potenciál a stal sa štandardným kriminálnym trilerom. Lenže „štandard" nie je nič negatívne alebo odsúdeniahodné. Skrátka, je tu jeden celkom fajn film, ktorý však mal na viac.