Bob Dylan odohrá v Číne štyri koncerty

Scenzurujú čínske úrady po The Rolling Stones aj pesničky ďalšej svetovej legendy?

11. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Bob Dylan bude jedným z ďalších západných umelcov, ktorý si zahrá v Číne. Slávny americký pesničkár si do tejto krajiny odskočí po japonskom turné. Od 2. do 8. apríla tam odohrá štyri koncerty - v Teipei, Pekingu, Šanghaji a Hongkongu.



Dylan tak bude nasledovať svojich súpútnikov zo šesťdesiatych rokov The Rolling Stones, ktorí v Číne hrali pred tromi rokmi. Ťažko povedať, čo Dylana v Číne čaká, pretože Mick Jagger a spol. nemali so svojím koncertom v Šanghaji najlepšie skúsenosti.



Do Číny sa chceli dostať už v rámci turné Licks Tour, ale vtedy im v tom zabránili čínske úrady. Keď sa to nakoniec podarilo, namiesto štadiónového vystúpenia sa museli uspokojiť s koncertnou halou. Okrem toho museli zo setlistu vyhodiť päť piesní, ktoré im cenzori vyškrtli a označili za obscénne alebo neprijateľné. Medzi nimi boli napríklad Honky Tonky Woman alebo Rough Justice.



„Som veľmi rád, že minister kultúry dbá na morálku bankárov a ich frajeriek, ktorí sa na nás prídu pozrieť," povedal so sarkastickým tónom pre BBC Mick Jagger.



Oveľa horšie dopadli Oasis, ktorí tam mali hrať v rámci svojho posledného svetového turné, ale nakoniec čínski cenzori zistili, že Noel Gallagher hral na benefičnom koncerte pre Tibet, a tak ich dva koncerty zrušili. „Tí čínski komunisti majú dlhú pamäť. Však ten koncert pre Tibet bol pred dvanástimi rokmi a ja som si na neho nevedel ani spomenúť. My sme chceli ísť hrať pre ľudí a nerobiť žiadnu politiku," povedal vtedy Gallagher pre Wall Street Journal.



Zatiaľ nie je jasné, či sa podobné reštrikcie budú týkať aj Dylana, ktorého bohatý pesničkový katalóg je plný aj jeho raných protestsongov, odporujúcich všetkým totalitným systémom na tomto svete. Isté je však to, že podľa organizátora čínskych koncertov Broken Brothers Herald zarobí okolo dvoch miliónov amerických dolárov.