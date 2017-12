Keď je popmusic na smiech

S Lisou Stansfield o hudbe, divadle aj o plusoch a mínusoch šoubiznisu.

9. jan 2010 o 0:00 Marian Jaslovský, Marián Jaslovský

Medzi najväčšie hviezdy popmusic ju v roku 1989 dostal hit All Around the World a na vrchole ju neskôr držali také piesne ako Change, This Is The Right Time či Never Never Gonna Give You Up. Dnes ich budú počuť naživo hostia 10. ročníka bratislavského Plesu v opere, ktorý otvorí práve britská speváčka LISA STANSFIELD.



Po druhýkrát budete účinkovať na Slovensku na Plese v opere. Spomínate si na vaše prvé hosťovanie pred štyrmi rokmi?

„Posledný ples si pamätám. Bol úžasný. Spomínam si, že vtedy bola zima a snežilo. Presne také počasie je teraz v Anglicku."

Módna polícia vám vtedy vytýkala, že ste si na ples obliekli džínsy, aký je váš vzťah k módnym konvenciám?

„Pravidlá obliekania dokážu niekedy byť trochu prestrelené. Dlhé šaty vlastne vôbec nenosievam. Uprednostňujem smoking alebo nohavicový oblek, keďže sa mi zdajú byť sexi, ale stále aj dosť formálne."

Zdá sa, že vás minuli škandály, ktoré hviezdy bežne majú - sex, drogy a podobne. Ste konzervatívna?

„Nie som vôbec mimoriadne konzervatívna. Len si strážim, aby môj súkromný život ostal presne taký. Súkromný."

Ako máte zariadený súkromný život, keďže ste s manželom obaja muzikanti?

„Dobre."

Dosiahli ste úspech, aký sa len dal dosiahnuť. Čo je ďalší level?

„Nikdy neviete, čo život prinesie, alebo ako bude prijatá vaša hudba, takže nemám predstavu."

Váš posledný radový album vyšiel pred piatimi rokmi, nechystáte niečo nové?

„Práve pracujem na ďalšej nahrávke."

Ste spoluautorkou väčšiny vašich skladieb, aký je váš systém práce?

„Väčšinou sa to začína krátkou melodickou linkou alebo nápadom na text a potom to už ide."

Účinkovali ste v hre The Vagina Monologues, čo je typický off-broadway. Je to kompenzácia - popová diva vystupuje v alternatívnom divadle?

„Z tohto som mala naozaj radosť. Bolo úžasné pracovať s Anitou Dobson a Ceceliou Noble, ktoré sú skvelé herečky. Tiež bolo fajn, že som mohla ostať na jednom mieste dlhšie než jeden-dva večery, čo sa mi na turné nepodarí."

Máte celý rad cien, ktorú si špeciálne vážite?

„Asi najviac moje dve ceny Ivor Novello (cena pre britských skladateľov - pozn. red.)."

Ktoré trendy v pop music sú pre vás zaujímavé?

„Mám rada všetko, čo posúva hranice."

Britská funková a tanečná hudba 90. rokov bola veľmi silná a vy ste boli jej súčasťou, ako vyzerala vtedy scéna? V čom bol šoubiznis iný ako dnes?

„Boli to vzrušujúce časy. Biznis sa v niečom zmenil k lepšiemu, v niečom k horšiemu. Internet otvoril dvere mnohým umelcom, ktorí by sa inak nedostali dnu. Smutnou stránkou dnešného šoubiznisu je, že ho úplne ovláda televízne médium. Takmer si pripadám, akoby sme sa vrátili do sedemdesiatych rokov. Vďaka speváckej súťaži X Factor (obdoba SuperStar - pozn. red.) je populárna hudba na smiech."

Prečo?

„Je populárna len preto, že ju verejnosti tlačia do hlavy, pričom v prime-time iná hudba skrátka nejde. Niektoré z tých detí sú talentované a je veľká škoda, že ich manipulujú a zneužívajú, aby si Simon Cowell a televízni producenti napchali vrecká. Dúfajme, že sa to skoro skončí."

Vaša hudba ovplyvnila životy miliónov ľudí. Aký je to pocit, keď ju postupne nahrádzajú nové trendy?

„Je to skvelé. Keby sme sa všetci nevyvíjali a nemenili, veci by nemali zmysel. Priestoru je dosť pre všetkých."

Veľa r'n'b spevákov si požičiava výrazové prostriedky aj producentov z hip-hopu. Eminem bol druhý najpredávanejší umelec uplynulého desaťročia v Amerike. Ako vnímate hip-hop?

„Páči sa mi. Pravdepodobne sa vyvinie a zmení a ostane tu veľmi dlho."

Momentálne to vyzerá tak, že z desiatich tanečných piesní je v desiatich použitý vokoder. Súhlasili by ste s tým, aby vám upravili hlas elektronicky?

„Ak by si to pesnička vyžadovalo, tak áno. Nijako by ma to neznepokojovalo."

Čo je pre vás najdôležitejšia vec v živote?

„Láska a šťastie."