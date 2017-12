Knížák odíde v roku 2011

Kontroverzný umelec Milan Knížák odíde z postu riaditeľa Národní galerie v Prahe.

12. jan 2010 o 10:53 ČTK

Kontroverzný výtvarník už nechce byť riaditeľom českej Národnej galérie.



PRAHA. Český minister kultúry Václav Riedlbauch začne rokovanie o ukončení pôsobenia Milana Knížáka na poste riaditeľa Národnej galérie (NG) v Prahe. „Už pred Vianocami sme sa s pánom ministrom dohodli, že by som skončil do konca roku 2011,“ povedal Milan Knížák. Dodal, že počíta ešte s dokončením dvoch projektov vrátane rekonštrukcie priestorov NG a že chce pomôcť aj pri výberovom konaní na svojho nástupcu. Minister plánuje vyhlásiť konkurz na nového riaditeľa NG do konca svojho funkčného obdobia v máji.

Milan Knížák bol na čele jednej z najvýznamnejších českých inštitúcií od roku 1999. Veľké diskusie vyvolal už na konkurze – vtedajší minister Pavel Dostál ho vymenoval do funkcie, hoci nebol jednoznačne prvý. Mnohí umelci a teoretici ho často kritizovali, niekoľkokrát sa objavovali aj hlasy za jeho odvolanie.