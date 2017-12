Rocková búrka v podaní Kiss

Legendárna americká skupina k nám v máji privezie hity aj vydarený nový album.

13. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

Rocková štvorica Kiss nežije len z minulosti. Nové CD Sonic Boom je jej najlepšou nahrávkou za posledné roky.

BRATISLAVA. „Nepotrebujeme prezidentov ani hranice, pretože na svete žije iba jeden národ, a to národ KISS." To je obľúbená hláška speváka americkej rockovej kapely Paula Stanleyho. Ohlas na ich prvý slovenský koncert, ktorý sa uskutoční v máji na štadióne Interu v Bratislave, svedčí o tom, že početný národ Kiss žije aj na Slovensku.

Kapela síce už nepúta toľko pozornosti, ako v časoch najväčšej slávy začiatkom 80. rokov, no môže sa pochváliť novým albumom Sonic Boom, asi najlepšou nahrávkou posledných dvoch dekád. No fanúšikovia sa tešia hlavne na to, že do Bratislavy privezie výpravnú šou s ich najväčšími hitmi Lick It Up, Rock And Roll All Nite alebo I Was Made For Lovin' You.

Na začiatku boli Gene Simmons a Paul Stanley. Svoj veľký sen snívali už od puberty a dnes ho stále žijú. Ich spoluhráči sa rokmi menili, pod značkou Kiss sú predovšetkým oni dvaja, rovnako ako napríklad Led Zeppelin nemôžu hrať bez Roberta Planta a Jimmyho Pagea. Z tisícok iných kapiel sa presadili aj vďaka nápadu na hororovo-komiksový mejkap. Pomaľované tváre (aj keď si šminky neskôr na istý čas zmyli) sú typickým poznávacím znamením tejto štvorice.

Nikdy neboli miláčikmi kritikov, no masy túžiace po jednoduchom tvrdom rokenrole a chytľavých refrénoch, ktoré majú Kiss vďaka láske k Beatles, ich doslova zbožňovali. Rovnako aj hudobníci - bez Kiss by sa len ťažko zrodil metal, Guns N' Roses by určite zneli inak, podobne ako Tublatanka a iné dobové hardrockové kapely. V roku 1994 vyšiel album s názvom Kiss My Ass: Classic Kiss Regrooved, kde im hold vzdali rôzni muzikanti od Extreme, Lennyho Kravitza či Anthrax až po country speváka Gartha Brooksa.

Pódiová šou, plná laserov, ohňov, vyplazovaní jazyka vyzerá trochu gýčovo, no to všetko k ich vystúpeniu jednoducho patrí. Dvojicu zakladajúcich členov dnes dopĺňajú gitarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer, no tieto zmeny si za nalíčenými tvárami všimnete len veľmi ťažko. V prvom rade im to stále dobre hrá.

Prvý príchod Kiss na Slovensko z rockového Olympu by si ľudia, ktorí majú radi melodický rock, určite nemali nechať ujsť. Keď začínali, kritici ich hudbu označovali za thunder rock, čiže hromový rock. Ak sa nezblázni počasie, ako sa v minulosti stalo v prípade Santanu a Depeche Mode, 29. mája na štadióne bratislavského Interu búrku určite rozpúta táto štvorica amerických hudobníkov.