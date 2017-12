Čo pozeráme

Realita často predbehne fikciu a tak sú mnohé dokumentárne filmy oveľa napínavejšie ako tie hrané. Teda, nebavíme sa o napínaní z niečoho, ale o napínavosti sledovania niečoho. Konkrétne filmu Man on Wire.

14. jan 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Tento francúzsky povrazolezec strávil v roku 1974 na lane zavesenom medzi budovami Svetového obchodného centra 45 (!) minút. Vo výške štyristo metrov nad centrom New Yorku. Osemkrát prešiel z jednej strechy na druhú, raz si dokonca na to lano ľahol (!).



Sledujete muža posadnutého svojím nápadom, ktorý bol pre väčšinu ostatných ľudí buď čírym šialenstvom alebo pokusom o samovraždu.

Samozrejme, on úplným bláznom nebol. Na svoj životný výkon sa roky tvrdo pripravoval - najskôr zdolal vzdialenosť medzi vežami parížskeho kostola Notre Dame, neskôr ešte pochodoval vo vzduchu nad mostom v Sydney.



Newyorská „prechádzka" je vo filme zaznamenaná iba fotograficky a v rozprávaní priamych účastníkov, vrátane užasnutého policajta, ktorý sa pokúšal dostať toho cvoka z lana dole. No je to fascinujúci záznam príprav a realizácie veľkého sna jedného muža a jeho tímu, ktorí balansujú aj na hranici legálnosti.



Man on Wire je dôkaz, že keď ide o veľa, dá sa urobiť všetko, no zároveň aj príklad toho, že keď človek mení svet, mení aj sám seba a svoje vzťahy k najbližším. A v neposlednom rade ide aj o historický dokument o unikátnej stavbe, ktorej vzali život teroristi v roku 2001.



Tento Oscar sa vlani dostal do tých najlepších rúk.