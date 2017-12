Po čase pod jednou strechou

Človek má zväčša ku každému žiakovi pozitívny vzťah, hovorí Ján Berger.

14. jan 2010 o 0:00 Iris Kopcsayová

Výstava, ktorú práve otvorili v Dome umenia v Bratislave, ponúka diela 40 výtvarníkov. Čo ich spája? Nič. Iba pedagóg. Je ním profesor Ján Berger.

BRATISLAVA. Výstava Ateliér maľby je unikátna zložením vystavovateľov. Z vyše päťdesiat výtvarníkov, ktorí študovali na VŠVU v Bratislave v ateliéri maľby profesora Bergera, sa podarilo dať dokopy 40.

Myšlienka urobiť výstavu sa zrodila v hlave kurátorky Xénie Lettrichovej. „Ako som sa postupne zoznamovala s ich tvorbou, uvedomila som si, že sa o nich síce hovorí, ale neboli celkom zviditeľnení. Povedala som si, že pri príležitosti ukončenia pedagogickej činnosti profesora Jána Bergera by bolo dobré zmapovať dvadsať rokov jeho činnosti - teda jeho pedagogický program a aj predstaviť kompletne jeho absolventov."

Široké spektrum prístupov

Jedným z motívov bolo aj ukázať súčasných mladých maliarov v trochu inom svetle. „V takom, že si vážia maľbu ako médium, aj obsahovú a formálnu stránku, v súzvuku a kontexte." Výstava ponúka široké spektrum výtvarných prístupov. Xénia Lettrichová sa napriek tomu domnieva, že pre bývalých Bergerových žiakov je niečo charakteristické. „Po prvé, žiadneho ďalšieho bergerovca nenájdete. Čo výtvarník, to individualita a vyprofilovaný výtvarný názor. To je veľmi kladný výstup tohto ateliéru. Ukazuje, že Berger dal žiakom základ, dal im slobodu rozhodnutia, ako ďalej. „

Nebol ako pedagóg autoritatívny, u jednotlivcov podporil ich tvorivé potenciály. „Na jeho žiakoch si vážim, že motívy hľadali v sebe. Je to zásluha profesora Bergera, že nepodliehali módnym tendenciám. Sú skôr tichší, ako ukričaní, marketing je možno okolo nich slabší, alebo vôbec nefunguje. Ale to je pozitívum, majú byť zameraní len na tvorbu."

Vedľa čerstvých absolventov tu visia aj diela tých dávnejších, napríklad Jany Farmanovej, absolventky z roku 1996. „Tá už má veci sformulované nielen vo svojej hlave, ale aj vo svojej tvorbe," vraví Lettrichová.

Nútil maľovať

Pomerne nedávno, v roku 2005, doštudovala Petra Ševčíková. „Nenavádzal nás na žiadne ideové nasmerovanie. Ako študentka som bola donútená hľadať svoje vlastné zdroje tém alebo niečoho, čoho sa mám chytiť. Bolo to dosť ťažké. Mohla by som mu to zazlievať, ale s odstupom času som si našla svoju vlastnú cestu," vyznáva sa. „Jeho pedantnosť v tom, že nás nútil maľovať za každých podmienok, to bolo prioritné." Z výstavy má lepší dojem, ako očakávala. „Bola tu uplatnená aj selekcia, aj úvaha o susedstvách jednotlivých autorov." Podobné príjemné pocity má napriek počiatočným drobným obavám aj Farmanová.

„Prechádzal som sa hotovou inštaláciou ako divák a ako divák som bol zaujatý," povedal nám profesor Berger. Rôznorodosť vystavených diel považuje za veľmi dôležitú. „Tu je na stenách 40 ľudí. A bolo by skoro tragické, keby tá štyridsiatka bola jednofarebná. To je možno tá najväčšia satisfakcia. Stretávajú sa tu dokonca diametrálne rozdielne prístupy k maliarstvu." Svojich bývalých žiakov v rámci možností sleduje, ale nepatrí k vernisážovým typom.

Vznikal aj citový vzťah

Berger pri výučbe nekládol dôraz na technické otázky, na remeslo. „Sú veci, ktoré sú istou samozrejmosťou, ktoré by mal každý pedagóg výtvarného umenia s niečím vážnejším vštepovať. Čo je pre mňa najdôležitejšie, sú isté postoje k výtvarnému videniu, ku kvalite. Je to určitá škola videnia. Treba navnadiť ľudí na to, čo im patrí, lebo niekedy je také silné pokušenie zvonku, že človek môže blúdiť aj proti svojej náture, svojmu osobnostnému nasmerovaniu. A to sú chyby."

Priznal, že k niektorým svojim žiakom mal aj citový vzťah, no menovať nechcel. „Človek má zväčša ku každému dosť pozitívny vzťah. Každý, kto učí, zažije aj to, že sa vzťah naruší alebo pokazí. Celá umelecká pedagogika stojí na veľmi blízkom vzťahu, na silnej empatii. Ale istá blízkosť vzniká väčšinou z troška prednostného záujmu vzhľadom na nejakú zvláštnosť, na maximálnu snahu študenta. Nechcem povedať, že sú talentovanejší a menej talentovaní. Ale ak ešte niekto vynakladá enormné úsilie a to úsilie nie je školácke, ale je to skutočne úsilie umelca, potom sa aj vzťah prehlbuje. Lebo máme si o čom porozprávať."