Štyri prechádzky esejistickými lesmi

Ak by prírodný muž Thoreau nenapísal nakoniec ani jednu zo svojich slávnych esejí, už svojím životom, ktorým úspešne dokázal prejsť v súlade so svojimi ideálmi, by si zaslúžil rovnakú pozornosť Ameriky ako Whitmanove Steblá trávy.

14. jan 2010 o 0:00 Katarína Kucbelová

Prečo Emersonovu verejnú objednávku na jedinečného básnika, ktorý by ospieval Spojené štáty americké vo svojich cnostiach aj necnostiach, vypočul Walt Whitman a nie jeho concordský priateľ Henry David Thoreau? Napríklad preto, že jeho génius prekonal jeho talent, píše o Thoreauovi - básnikovi sám Ralph Waldo Emerson. „Pretože času je málo, vynechám všetky poklony a lichôtky a ponechám len kritiku," otvára Thoreau - esejista svoju esej Život bez princípu a čiastočne nám touto stručnou ukážkou svojho prístupu k akejkoľvek problematike ponúka aj odpoveď na našu otázku. V čase, keď v novom slovenskom preklade vyšli jeho Štyri eseje, americký prezident vo svojom prejave pri preberaní Nobelovej ceny za mier obhajoval vojnu a svet čakal na dôležitý postoj Ameriky na kodanskom klimatickom summite, ktorý sa nakoniec skončil fiaskom. Pri súčasnom čítaní esejí Henryho Davida Thoreaua sa ťažko zbavuje pocitu, že práve Thoreau, ktorý prežíval otvorenie železničnej trate vo svojom rodnom meste a bojoval za zrušenie otroctva, by mohol živo prispievať aj do aktuálnych spoločenských diskusií. Jeho polemika s Etzlerovým utopistickým dielom Mechanický systém v eseji Raj (azda raz) znovu nájdený, by s rovnakou ľahkosťou a presvedčením mohla fungovať ako polemika k súčasným projektom na ochladenie sveta. Viera v jednotlivca a jeho morálnu silu, nedôvera v aktivity rôznych spoločenstiev, by dávali jednoznačné príspevky do diskusií o klíme aj kríze. „Pokiaľ ide o reformu sveta, len málo dôvery chováme voči spolkom a združeniam; tie predsa nestáli ani pri jeho zrode. Nič sa neuskutoční, ak to neurobí práve jednotlivec." Aj na Slovensku by sme sa mohli inšpirovať mnohými jeho myšlienkami, konkrétne v ďalšej eseji s názvom Občianska neposlušnosť. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Thoreau je kovaný anarchista, bol rovnako presvedčený demokrat ako Whitman, ktorý bol, ako vieme, stelesnením demokracie. Napriek tomu sa Thoreau vlády väčšiny pýta: „Prečo si neváži svoju múdru menšinu?" Najpodstatnejšou z nového slovenského výberu Thoreauových esejí je text Chôdza. Je esenciou jeho životnej filozofie, poctou prírode, divokosti, nespútanosti, jednoduchosti, slobode a pravde. Vysvetľuje nám v nej premýšľavú podstatu svojich každodenných niekoľkohodinových prechádzok lesom. My ostatní, ktorí tak nerobíme, si podľa Thoreaua zaslúžime poklonu za to, že sme si už dávno nesiahli na život. Ďakujeme. Recenzia / kniha

Henry David Thoreau: Štyri eseje

Vydal Marek Šulík

preklad Martina Fedorová