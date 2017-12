Metheny má supernástroj

Významný svetový džezmen predstaví svoj netradičný orchestrión aj v Bratislave.

16. jan 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

Pat Metheny tvrdí, že multinástroj mu umožňuje tvoriť hudbu, dokonale napĺňajúcu jeho predstavy.

BRATISLAVA. Predstavte si miestnosť zaplnenú najrôznejšími nástrojmi. Je ich asi dvadsaťpäť. Klavír, bicie, perkusie, xylofóny, marimby, zvonkohry, basgitara, fľaškový organ. Uprostred tohto orchestra bez ľudí stojí jeden človek s jednou gitarou a všetko to obsluhuje. Vyzerá to ako dom duchov - paličky udierajú, klávesy sa stláčajú. A vzniká hudba.

Ten človek je jeden z najvýznamnejších svetových džezových hudobníkov, Pat Metheny. Neúnavný hľadač krásy a špecifického hudobného jazyka si vymyslel tento supernástroj, aký v doterajších dejinách hudby nemá obdobu.

Impulzy z gitary a pedálov

Nič z tejto sústavy nepripomína kybernetickú éru, ale v pozadí sú sofistikované robotické technológie, vyrobené ručne malou špecializovanou firmou, ktoré prenášajú impulzy z hudobníkovej gitary a pedálov do všetkých inštrumentov. Je to ako keby dirigent ovládal celý orchester sám.

Pat Metheny v propagačnom videu spomína na to, ako mu napadla myšlienka vytvoriť tento supernástroj. Vyrastal v muzikálnej rodine a dedo mal v suteréne mechanický klavír typu player piano. To je nástroj, ktorého klávesy poháňa perforovaná páska, prevíjajúca sa medzi dvoma cievkami, dierky spúšťali tie správne klávesy, takže vlastne išlo o archaický záznam zvuku.

Metheny bol týmto strojom - nástrojom fascinovaný. „Vyzeral starý, ale cítil som aj veľký potenciál. Zaujímalo ma aj obdobie po mechanických klavíroch. V orchestriónoch bol tento koncept rozšírený aj o bicie a ďalšie nástroje. Napadlo mi, že neboli preskúmané zo súčasného pohľadu. Celú myšlienku pohol dopredu jeden z najväčších svetových konštruktérov gitár, Mark Herbert z Bostonu. Ten vyriešil problém za mňa a umožnil mi hrať na gitaru nohami."

Metheny zostáva stále svoj

Teoreticky to vyzerá pomerne jednoducho - to, čo Metheny zahrá na gitare, sa pomocou MIDI snímačov posiela do servomotorov, ktoré zariadia, aby sa klávesa stlačila alebo palička buchla. Nástroje môže tiež obsluhovať pomocou pedálov. V praxi to chce naozajstnú ekvilibristiku. Methenyho účelom však nebolo nechať dojem pouličného hudobníka, ktorý hrá naraz na štyroch nástrojoch.

„Výsledok prekonal všetky moje očakávania," hovorí Metheny. „Dostal som sa na miesta, ktoré som si ani nevedel predstaviť." A dodáva, že tento multinástroj mu umožňuje vytvoriť hudbu, ktorá dokonale napĺňa jeho predstavy a je jeho pravým odtlačkom.

Orchestrión možno pôsobí príliš konštruktivisticky a mechanicky, ale vychádza z neho rovnaká krása ako z akéhokoľvek iného hudobníkovho projektu, či už Pat Metheny Group, alebo jeho tria.

Počujeme typické a neopakovateľné postupy, ktoré dokazujú len to, že forma nie je taká dôležitá. Metheny bude vždy svoj, či už sám s gitarou, ako otváral svoje koncerty, alebo s obrovitým orchestriónom.

Albumy ako pamiatky na živé koncertné zážitky

Pat Metheny nerobil len atraktívnu hudbu, ale tento placho pôsobiaci večný chlapec zo stredozápadu ju vždy vedel aj dobre predať.

Dôkazom je určite aj tento projekt. Koncert si môžete vypočuť v bratislavskej Expoaréne Incheby 26. februára. Ide o vystúpenie v rámci jeho svetového turné.

Celá inštalácia sa preváža veľkým kamiónom a obsluhuje ju osem technikov. Už o mesiac skôr si môžeme dať predjedlo, pretože 25. januára vychádza album Orchestrión.

Tento koncept je však jasne stavaný na živé vystúpenie, pretože vizuálny zážitok nám záznam nesprostredkuje. Aj v tom je vidieť, ako Metheny sleduje trendy - albumy sa často stávajú pamiatkovými predmetmi, ktoré nám pripomínajú koncertné zážitky.