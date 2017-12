Avatar dominoval na odovzdávaní Critics' Choice Award

Prehľad víťazov



Najlepší film: The Hurt Locker

Najlepší herec: Jeff Bridges - Crazy Heart

Najlepšia herečka: Sandra Bullock - The Blind Side a Meryl Streep - Julie & Julia

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Christoph Waltz - Nehanební bastardi

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Mo'Nique - Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire

Najlepšie herecké obsadenie: Nehanební bastardi

Najlepšia réžia: Kathryn Bigelow - The Hurt Locker

Najlepší pôvodný scenár: Quentin Tarantino - Nehanební bastardi

Najlepší adaptovaný scenár: Jason Reitman, Sheldon Turner - Lietam v tom

Najlepšia kamera: Avatar

Najlepšia výprava: Avatar

Najlepší strih: Avatar

Najlepšie kostýmy: Kráľovná Viktória

Najlepšie masky: District 9

Najlepšie vizuálne efekty: Avatar

Najlepší zvuk: Avatar

Najlepší animovaný film: Hore

Najlepší mladý herec / herečka: Saoirse Ronan - Pevné puto

Najlepší akčný film: Avatar

Najlepšia komédia: Vo štvorici po opici

Najlepší televízny film: Grey Gardens

Najlepší dokumentárny film: The Cove

Najlepší cudzojazyčný film: Rozorvané objatia

Najlepšia filmová pieseň: "The Weary Kind" - T Bone Burnett, Ryan Bingham - Crazy Heart

Najlepšia filmová hudba: Michael Giacchino - Hore