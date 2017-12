Spielberg bude produkovať dokumentárny seriál WTC

Šesťdielny dokumentárny seriál Rebuilding Ground Zero sa bude zaoberať snahami o opätovnú výstavbu na mieste, kde až do septembra 2001 stáli "dvojičky" WTC.

16. jan 2010 o 19:25 SITA

BRATISLAVA. Americký producent, režisér a scenárista Steven Spielberg bude produkovať šesťdielny dokumentárny seriál s názvom Rebuilding Ground Zero o budovách World Trade Center, ktoré boli zničené po teroristických útokoch v septembri 2001.

Tvorcovia plánujú ponúknuť hlbší pohľad na snahy o opätovné zastavanie miesta, v súčasnosti známom ako Ground Zero. Seriál by mala uviesť stanica Science Channel spoločnosti Discovery Communications v roku 2011, informoval Hollywood Reporter na svojej webovej stránke.

"Snahy o opätovnú výstavbu na Ground Zero je podmanivý príbeh o pamäti a obnove," uviedol vo vyhlásení starosta New Yorku Michael Bloomberg. "Fakt, že Steven Spielberg - jeden z najväčších filmárov našich čias - bude o tom produkovať dokument, zabezpečuje, že príbeh vstúpi do života pre ľudí celého sveta nasledujúcich generácií," dodal.

Snahy o opätovné zastavanie miesta, kde predtým stáli mrakodrapy, odkladali až do roku 2006, keď sa začala výstavba Freedom Tower.