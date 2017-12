Avatar si roztočil dva glóbusy

Agentúrny text bol nahradený autorským článkom SME

Bude to dráma z vojnového Iraku, hviezdami nabitý muzikál alebo neveselá komédia z čias hospodárskej krízy? Novinové tipy tentoraz zlyhali. Najlepší film a jediný výrazný víťaz cien Zlaté glóbusy je výpravné sci-fi Avatar.



LOS ANGELES, BRATISLAVA. O mesiac a pol sa udeľujú Oscary, no kadečo je zrejmé už po včerajšom udeľovaním Zlatých glóbusov. Megafilm Jamesa Camerona určite bude bodovať a nemusí to byť len v technických kategóriách.

Výsledky potvrdili, čo sa hovorí už dávno. Po prvé, Zlaté glóbusy nie sú protiváhou, ale skôr zahrievacím kolom prestížnejších a známejších Oscarov. Po druhé, váhy sa opäť priklonili k strednému prúdu.

Uplynul rok, ako sa cez Zlaté Glóbusy k Oscarom prebil Milionár z chatrče. Bol to film, ktorý útočil na naše sociálne cítenie, no je otázne, či mal aj na viac. Kto si na bedárov v Indii spomenie ešte dnes, keď sa tieto oscarové dévedéčka váľajú vo výpredajoch?

Tento rok bol nominačný výber filmov na Zlatých glóbusoch kvalitnejší. Aj preto, že filmári po únikových námetoch, aký ponúka práve Milionár z chatrče, pocítili potrebu vyjadriť sa k reálnejším problémom. „Zelené“ posolstvo nájdete vo výpravnom sci–fi Avatar, dráma Hurt Locker ponúka realistický pohľad na vojnu v Iraku.

Favoritom bola komédia-nekomédia Lietam v tom tiež Jasona Reitmana, v ktorej sa blysol George Clooney. Zahral si snoba, ktorý sa živí tým, že firmy čistí od nepotrebných zamestnancov, až napokon výpoveď dostane on sám.

Čo zaberie, ak nie aktuálny námet, ako je tento? V Los Angeles sa však včera rozhodli inak. Film syna slovenského emigranta (ktorý nakrútil slávnu komédiu Krotitelia duchov) uvidíme začiatkom marca aj v našich kinách.

Aktuálny a na vojnovú drámu netypický bol aj film Hurt Locker. Hlavnou postavou je vojak-šampión, ktorý v Iraku zneškodnil stovky mín. Škoda, snímka, o ktorej ešte určite budeme počuť, na napriek viacerým nomináciám nakoniec obišla naprázdno. Čo je pikantné, režisérku Kathryn Bigelow v súťaži o najlepší film nepredbehol nik iný ako jej bývalý manžel. James Cameron.

Snímka, ktorú si zahraniční novinári v Hollywoode netrúfli ignorovať, už zarobila viac ako jeden a pol miliardy dolárov. Avatar je trhák. Znamená to, že ho videl azda každý, vrátane divákov, ktorí bežne do kina nechodia. Úžasný svet planéty Pandorra z nich väčšinu uchvátil, málokomu sa zážitok v hlave rozleží.

Cameronovi sa oplatilo s Avatarom neponáhľať. Fantastický svet ktorý stvoril, je premyslený do podrobností. Má presnú logiku, pôvab a atmosféru. Príbeh – možno obyčajný, tuctový – je len vrcholom ľadovca, rovnako ako jeho posolstvo.

„Avatar od nás chce, aby sme videli, že všetko je prepojené,“ vysvetľoval na pódiu počas glóbusovského galavečera James Cameron. „Keď musíte cestovať štyri svetelné roky na vymyslenú planétu, aby ste ocenili Zem, ktorú máme priamo pred sebou, to je jednoducho zázrak filmu.“

Iste, na mysli mal ekológiu, no jeho snímka dokazuje, že to platí aj v oblasti, akou je filmový biznis.

Špecialitou Zlatých glóbusov sú komédie a muzikály, kde sa nazbierali zaujímavé tituly. Právom je najlepšou herečku Meryl Streepová. Keby jej to nevyšlo s úlohou kuchárky (Julie a Julia), v zálohe mala pripravenú rozvedenú ženu v stredných rokoch a jej ľúbostné avantúry (It’s Complicated). Že takýchto súperov prevalcovala predsa len hrubozrnnejšia komédia Vo štvorici po opici? To je záhada.

Zlaté Glóbusy sú za nami, no presne o dva týždne, 15. februára, vyhlásia nominácie na Oscary. Uvidíme, či sa medzi ne dostane aj slovenský zástupca Nedodržaný sľub.

Laureáti 67. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus

FILM

dráma: Avatar

herec v dráme: Jeff Bridgess, Crazy Heart

herečka v dráme: Sandra Bullocková, The Blind Side

režisér: James Cameron, Avatar

herec vo vedľajšej úlohe: Christoph Waltz, Nehanební bastardi

herečka vo vedľajšej úlohe: Mo'Nique, Precious

muzikál/komédia: Vo štvorici po opici

herec v muzikáli/komédii: Robert Downey Jr., Sherlock Holmes

herečka v muzikáli/komédii: Meryl Streep, Julie & Julia

zahraničný film: Biela stuha, Nemecko ("Das Weisse Band")

animovaný film: Hore!

scenár: Up In The Air

hudba: Hore!

pôvodná skladba: "The Weary Kind" z filmu Crazy Heart

TELEVÍZIA

dramatický seriál: Mad Men

herec v dramatickom seriáli: Michael C.Hall, Dexter

herečka v dramatickom seriáli: Julianna Margulies, Dobrá manželka

komediálny seriál: 30 Rock

herec v komediálnom seriáli: Alec Baldwin, 30 Rock

herečka v komediálnom seriáli: Toni Colletteová, Tara a jej svet

miniseriál/film: Grey Gardens

herečka v miniseriáli/filme: Drew Barrymore, Grey Gardens

herec v miniseriáli/filme: Kevin Bacon, Taking Chance

Cena Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo: Martin Scorsese