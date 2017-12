Cave s Ellisom napísali pochmúrny soundtrack

Členovia The Bad Seeds a Grinderman sú majstrami filmovej hudby.

19. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Nie je veľa filmovej hudby, ktorá sa dá počúvať bez pohybujúcich obrázkov. Nick Cave a Warren Ellis, tvorivý tandem zo skupín The Bad Seeds a Grinderman, však dokážu písať inštrumentálky, ktoré výborne fungujú vo filme, ale aj na samotnom CD. Dôkazom toho je najnovší soundtrack k filmu The Road na motívy knihy amerického spisovateľa Cormaca McCarthyho.

Cesta na juh

Snímka režiséra Johna Hillcoata sa u nás ešte nepremieta, ale vo svete už vzbudila veľký ohlas. The Road opisuje príbeh otca v podaní výborného Vigga Mortenssena a syna, ktorí sa snažia prežiť vo svete po apokalypse. Veria, že jediná šanca ako prežiť, je ísť smerom na juh. Cestou sa predierajú na pokraji síl nehostinnou krajinou, prenasledovaní kanibalmi a zlodejmi. A Cave s Ellisom k pochmúrnej nálade prispeli výrazným podielom. „Jedna časť hudby podporuje prekrásny príbeh medzi otcom a synom, a druhá zasa zvýrazňuje krajinu v agónii, ten pocit, že sa všetko rozpadá na kusy," vysvetľuje Ellis pre BBC pozadie soundtracku, ktorý nedávno vyšiel na samostatnom CD.

Nie je to prvá filmová spolupráca medzi austrálskym spevákom Cavom a jeho pravou rukou Ellisom, hlavným kapelníkom v dnešnej verzii The Bad Seeds, čiže skupiny, ktorá Cava sprevádza od polovice osemdesiatych rokov. Prvýkrát si filmovú spoluprácu vyskúšali na westerne The Proposition, ku ktorému Cave napísal scenár a neskôr s Ellisom nahrali aj výborný soundtrack.

Strach a ľahkosť

Vo westernovej tematike pokračovali aj filmom Zavraždenie Jessyho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom, no ich najnovší počin The Road je trochu iný. Zatiaľ čo v predošlých filmoch využívali predovšetkým skromnú inštrumentáciu, podporenú jednoduchými motívmi na klavíri, gitare a iných nástrojoch, v The Road dali prednosť skôr orchestrálnej verzii. No aj tak sa ich hudba odlišuje výrazne od klasických hollywoodskych dojákov.

„Určite sme nechceli veľký, orchestrálny ťažký soundtrack. Zničilo by to atmosféru filmu. Cave s Ellisom dokážu strach zvečniť v nanosekunde, stačilo len, aby zatvorili oči a začali hrať. No zároveň ich hudba obsahuje aj akúsi ľahkosť a krásu ako protiklad, ktorý sme tiež veľmi potrebovali," vysvetľuje Hillcoat, ktorý potreboval do The Road dostať aj minikúsok nádeje uprostred absolútnej skazy.

Svoju filmovú prácu dvojica zhmotnila na minuloročnom albume White Lunar, ktorý obsahoval už aj časť hudby k The Road. Vie sa, že v najbližších mesiacoch vyjde nový album skupiny Grinderman. Tento drsný projekt pred dvomi rokmi založil Cave s Ellisom ako protiklad k lyrickejším The Bad Seeds.