Bratislavu zlepšoval zadarmo

Život Egona Bondyho



Narodil sa 20. januára 1930 v rodine generála.

Ako marxista sa podieľal na komunistickom puči v roku 1948.

Neskôr sa s režimom rozišiel, označil ho za fašistický.

Študoval filozofiu.

The Plastic Peoples of the Universe zhudobnili jeho básne.

Býval a učil aj v Bratislave.

Zomrel 9. apríla 2007 na následky popálenín.