Čo počúvame

20. jan 2010 o 16:30 Peter Bálik

Nádhera! Peter Gabriel bude mať vo februári šesťdesiatku a tento pán, ktorý by si mal užívať muzikantskú penziu, stále prekvapuje. Vypočujte si jeho najnovšiu nahrávku The Book Of Love na You Tube. Zaujímavé je, že nejde o jeho pieseň, ale o coververziu skladby od americkej alternatívnej skupiny The Magnetic Fields.

Už sa nemôžem dočkať, kedy budem počuť jeho najnovší album Scratch My Back, zostavený z prevzatých piesní. Na ňom Gabriel spojil pesničkárskych klasikov a novú generáciu rôznorodýchfolkerov.