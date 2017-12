Hviezdne vojny v 3D? Po Avatarovi možno budú

22. jan 2010 o 9:00 TASR

LOS ANGELES. Po úspechu filmu Avatar režisér George Lucas zvažuje vydanie ságy Hviezdne vojny v trojrozmernej verzii. Ako sa Lucas priznal v rozhovore pre reláciu Access Hollywood, rád by filmoval s technológiami použitými v Cameronovom trháku Avatar.

"Páčilo sa mi to. Robím podobné filmy, preto viem oceniť, čo všetko je za tým. Som rád, že je to taký úspech a že je film taký dobrý aj v 3D," poznamenal na adresu Avatara Lucas, ktorý sám doteraz nebol veľkým fanúšikom 3D filmov.

Hviezdne vojny už dlhšie chcel vydať v 3D verzii, ale nemal na to technológiu, s výsledkami ktorej by bol úplne spokojný. "Zápasili sme s tým, ale myslím, že toto by mohol byť nový impulz, aby sme to konečne spravili," dodal Lucas.

George Lucas je jedným z najúspešnejších nezávislých filmárov Hollywoodu. Jeho najznámejšími sériami sú Hviezdne vojny a Indiana Jones. Lucasova firma Lucasfilm je nielen nezávislým filmovým producentom, ale aj technologickým lídrom v oblasti rozvoja vizuálnych efektov.