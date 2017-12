Svet objavuje Kubišovú

Vplyvný britský časopis Mojo radí českú speváčku k hviezdam 60. rokov.

21. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

Kompiláciu pesničiek Marty Kubišovej vyzdvihol britský magazín Mojo. Dal je štyri hviezdičky z piatich.

BRATISLAVA. Marta Kubišová na svojej internetovej stránke predstavila novú kompiláciu Ne!, ktorá vyšla v španielskej firme pre západný trh a s humorom konštatovala: „Neviem, čo si od toho tí producenti sľubujú, pretože tu (na obale albumu) vyzerám pred štyridsiatimi rokmi úplne inak ako dnes a tie pesničky... neviem, či by som ich zaspievala ako kedysi."

Táto skvelá česká spevácka legenda je známa aj tým, že bola vždy skromnou bytosťou, aj keď by si za svoje činy mohla postaviť pomník. No teraz sa mýli, jej staré piesne ocenil prestížny hudobný časopis Mojo. V aktuálnom čísle tohto britského mesačníka vyšla recenzia, podľa ktorej známy kritik význam jej hudby a postojov prirovnáva k ďalšej legende - The Plastic People Of The Universe. Bola tu aj ďalšia hudobníčka, ktorá sa postavila proti okupantom, píše sa v recenzii, v ktorej autor prirovnáva Kubišovú k významným speváčkam tých čias - Dusty Springfieldovej, Julie Driscollovej alebo Grace Slickovej.

Britský kritik píše, že síce má problém s vyslovovaním českých názvov pesničiek ako Chci právo trubky mít a čuduje sa, čo v preklade znamená Pojďte pejskové, no píše, že nejde o obyčajné popové pesničky, pretože ich nahrali hudobníci, ktorí mali blízko k platniam Rolling Stones, Beatles alebo Hendrixa.

„Ak vynecháme jazyky, ide o skvelé pesničky v štýle Mod, ktoré zaplnia tanečný parket, s výbornou basou, skreslenými gitarami, skvelými dychovými aranžmánmi a veľmi podceňovanou psychedelickou harfou," píše kritik a dodáva, že Marta si v čase Pražskej jari zaspievala v slávnej francúzskej Olympii, kde stretla aj Arethu Franklinovú. Nikto nebol z českých speváčok tak blízko k sláve ako ona.

Album Ne!: The Soul of Marta Kubišová vyšiel vo vydavateľstve Vampi Soul na CD a 2-LP. Nejde o výber jej najväčších hitov, ľudia zo značky sa skôr zamerali na jej „roughest songs", čiže pesničky z jej katalógu, ktoré sa vymykajú netradičnými aranžmánmi.

Mojo ďalej popisuje príbeh speváčky, ktorej kariéru pretrhol 21. augusta 1968 príchod sovietskych tankov, „brániacich socializmus". Vtedy Kubišová nahrala svoju najznámejšiu pieseň Modlitba pro Martu, ktorej nahrávku prepašovala skrytú pod šatami, keď jej auto prehľadávali ruskí vojaci s kalašnikovom namiereným na jej hlavu.

Autor píše, že jej nahrávky, ktoré vznikli v novembri 1968, sú desivé, konfrontačné, ťažké, akoby odzrkadľovali zvuk prenasledovanej ženy. Keď jej singel Jakoby nic/Hare Krišna zakázali v rádiu, vedela, že jej dni sú spočítané.

Magazín nakoniec cituje rozhovor pre BBC. Kubišová v ňom vysvetľuje, že ju zakázali v januári 1970 a navrhli jej, že môže spievať, keď verejne odsúhlasí vstup vojsk Varšavskej zmluvy. To sa priečilo jej presvedčeniu.