Gitarista Slash predstaví na jar svoj sólový album

S legendárnym 44-ročným gitaristom nahrávali viaceré známe postavy svetovej hudobnej scény ako Alice Cooper, Cypress Hill, Fergie alebo Nicole Scherzinger.

22. jan 2010 o 16:33 SITA

BRATISLAVA. Americký gitarista Slash potvrdil dátum vydania svojho očakávaného sólového štúdiového albumu. Eponymná nahrávka vyjde v USA v utorok 6. apríla prostredníctvom Roadrunner Records. V Európe by sa mala objaviť o deň skôr.

Prvým singlom japonskej verzie albumu je skladba Sahara, na ktorej hosťuje 45-ročný japonský spevák Koshi Inaba. Táto pieseň sa však na medzinárodnej verzii nahrávky neobjaví.

Ešte v októbri potvrdila hosťovanie na albume americká speváčka Nicole Scherzinger známa z projektu Pussycat Dolls, ktorá nahrala aj duet s rockovým veteránom Aliceom Cooperom.

Okrem 31-ročnej bývalej priateľky tiež bývalého svetového šampióna vo formule 1 Lewisa Hamiltona si Slash na album pozval interpretov ako Dave Grohl (Foo Fighters), Duff McKagan, Iggy Pop, Nick Oliveri (Queens of the Stone Age), Ronnie Wood (The Rolling Stones), Flea (Red Hot Chili Peppers), Jason Bonham (Led Zeppelin), Stacy "Fergie" Ferguson (Black Eyed Peas), Kid Rock, Chris Cornell (Soundgarden), Cypress Hill, Andrew Stockdale (Wolfmother) či Adam Levine (Maroon 5).

Kto sa napokon na albume skutočne objaví, ešte nie je známe.