Príbeh hračiek sa vracia

Vynovená verzia Toy Story v 3D snímke veľa nepridáva, ale ani neuberá.

23. jan 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

V roku 1996 sa na festivale v Berlíne konala tlačová konferencia. Za stolom sedel neznámy muž v okuliaroch. Akýsi americký počítačový fanatik. Pred sebou mal dve plastové figúrky - kovboja a kozmonauta. Práve sme videli prvý celovečerný digitálne animovaný film - Toy Story: Príbeh hračiek.



Vlani John Lasseter na benátskom filmovom festivale prevzal Zlatého leva za prínos do kinematografie. Cenu režisérovi filmu Toy Story: Príbeh hračiek za nadšených ovácií publika odovzdával dojatý George Lucas. Jeho niekdajší zamestnávateľ.

Chýbal len Steve Jobs, ktorý od Lucasa v roku 1986 kúpil Computer Graphic Group, špecializovanú na digitálne filmové efekty. Pod Jobsovým vedením sa Pixar stal výrobcom špičkových, vysoko výkonných počítačov. Ich schopnosti mali dokazovať krátke digitálne animácie, ktorých tvorbou poverili Johna Lassetera, s praxou v The Walt Disney Company. Hneď roku 1987 nominovali na Oscara jeho krátky animovaný film Luxo, Jr. a o dva roky neskôr ho za krátky animovaný film Tin Toy aj získal. Keď v roku 1995 do kín dorazila snímka Toy Story, bola to senzácia.

Svieži vzduch

Nielen pre atraktívnu a prelomovú formu, ale aj preto, že tvorcovia z Pixaru vniesli do stereotypnej sféry animovaných filmov svieži vzduch, hravosť, nápaditosť, vtip i radosť. Nečudo, že získali na Oscaroch osobitnú cenu. Spolu s pokračovaním Toy Story 2 utŕžili len na vstupnom do kín dovedna 844,5 milióna dolárov. Príjmy z videa, DVD, televíznych práv, hračiek a ostatného merchandisingu možno iba odhadovať.

Ak teraz prichádzajú oba filmy prerobené do formátu, označovaného z marketingových dôvodov ako Disney Digital 3-D, má to jasné dôvody. Jednak zarobiť ďalšie peniaze, ale i upozorniť na prichádzajúce nové pokračovanie Toy Story 3. No Pixar je od roku 2006 súčasťou disneyovského impéria - a Walt Disney Company má chvályhodnú tradíciu rekonštruovania a znovu uvádzania klasických celovečerných disneyoviek v obnovených premiérach, aby sa s nimi na veľkom plátne mohli oboznamovať nové generácie divákov. Predlžuje sa tak život filmového diela.

Digitálne pretransformovanie filmu z dvoch dimenzií do troch je výraznejší zásah, ako by sa mohlo zdať. Na rozdiel od bežného vnímania reality či klasického filmového obrazu si totiž divák v 3D filme nevyberá, na čo sa zameria. Naopak - tvorcovia určujú, čo sa stane dominantným a čo podružným. Môžu tak zintenzívniť, ale i potlačiť motívy, vrstvy i celé línie. Ide teda o zásadnú transformáciu, ktorá dokáže ovplyvniť celé vnímanie i chápanie diela.

Z plátna javisko

V prípade Toy Story a Toy Story 2 v 3D napokon nedošlo k zlomovým zmenám. Podobne ako v prípade 3D prerábky Predvianočnej nočnej mory Tima Burtona sa obraz prehĺbil najmä dovnútra, akoby sa z plátna stalo javisko. Snímky Pixaru sú populárne a známe, videli sme ich už toľkokrát, že 3D obraz výraznejšie nemení ich prijímanie. Veľa im nepridáva, ale, našťastie, ani nič neuberá. Posúva len sugestívnosť a intenzitu zážitku na novú úroveň, ktorá sa stáva štandardom.

Toy Story v 3D - prečo nie? Netreba sa báť. Nemožno však očakávať revolúciu, akú priniesla premiéra originálu pred pätnástimi rokmi.