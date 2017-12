Na úvod – falošný film

23. jan 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

Zajtra sa v Utahu začína filmový festival Sundance. Prvé prekvapenie je odhalené.

SUNDANCE. Organizátori festivalu v Sundance istý čas tajili, čo premietnu ako otvárací film. Ale už bol čas priznať sa: v nedeľu ukážu dokument Exit Through the Gift Shop. Je to debut pouličného umelca Banksyho, ktorý doteraz úspešne tajil svoju identitu.

Banksy najprv maľoval vo svojom rodnom Bristole, neskôr aj bezpečnostný múr v Izraeli a minulý rok priniesol balónovú postavu väzňa z Guantánama do Disneylandu píše BBC.

Vo svojom filme sa odvoláva na obchodíky so suvenírmi, ktoré sú väčšinou poslednou miestnosťou múzeí, a rozpráva o jednom konkrétnom predavačovi. Je ním Francúz, ktorý sa veľmi snažil Banksyho stretnúť a spraviť o ňom film. Keď však Banksyho stretol, veľmi sa nepotešil - Banksy mu nakrúcať nedovolil.

„Všetko v tomto filme je pravda, najmä scény, v ktorých všetci klameme," povedal pre The Independent Banksy. Riaditeľ festivalu John Cooper povedal, že v tomto filme sa zvláštnym spôsobom prelína realita s fikciou, že je veľmi divný, a preto vlastne pútavý.