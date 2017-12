Legendárna skupina The Scorpions končí

Legendárna rocková skupina, ktorá počas svojej viac ako 40-ročnej kariéry predala vyše 100 miliónov kópií albumov, sa rozchádza. S fanúšikmi sa chce rozlúčiť prostredníctvom posledného albumu a rozlúčkového turné.

25. jan 2010 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Nemecká rocková skupina The Scorpions sa rozchádza po viac ako 40 ročnom pôsobení na hudobnej scéne. Potvrdil to gitarista Rudolf Schenker v interview pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag.

"Áno, končíme," povedal 61-ročný gitarista legendárnej kapely Rudolf Schenker. "Teraz pracujeme na našom poslednom albume a pripravujeme sa na záverečné turné," dodal.

"Nahrávka s názvom Sting In The Tail by mala vyjsť 19. marca, po nej plánujeme dvoj až trojročnú rozlúčkovú koncertnú šnúru," uviedol 61-ročný spevák Klaus Meine. "Už nebudeme mladší. Radšej to ukončíme dobrým albumom a budeme nasledovať naše srdcia," uzavrel hudobník.

Schenker a bubeník Wolfgang Dziony založili kapelu v roku 1965, Meine sa k nim pridal o štyri roky neskôr. V roku 1976 začala skupinu odsudzovať verejnosť za ich album Virgin Killer, na ktorého obale pózovalo nahé neplnoleté dievča. Obrázok zmenili po tom, čo sa v USA a Veľkej Británii rozpútala vlna diskusií.

Škorpióni zažili jeden zo svojich prvých úspechov v roku 1984, keď sa ich balada Still Loving You dostala na druhé miesto vo francúzskom singlovom rebríčku. K ďalším legendárnym skladbám patrili okrem iných aj Rock You Like a Hurricane (1984), No One Like You (1985) alebo Send Me an Angel (1991).

Skladba Wind of Change, ktorá vyšla len niekoľko mesiacov po páde Berlínskeho múru, sa stala najpredávanejšou skladbou v USA a vo Francúzsku. To dokonca viedlo k tomu, že Škorpióni boli pozvaní k prvému prezidentovi Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) Michailovi Gorbačovovi.

"Žili sme náš sen," povedal Meine. "Dosiahli sme všetko, čo len rocková kapela môže dosiahnuť," uzavrel hudobník.

Počas svojej kariéry vystriedali The Scorpions štyroch basgitaristov, šesť bubeníkov a dvoch gitaristov. Aktuálne sú členmi skupiny: Klaus Meine (spevák), Matthias Jabs (gitarista), Rudolf Schenker (gitarista), Paweł Mąciwoda (basgitarista) a James Kottak (bubeník).