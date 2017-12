Nenecháme Haiti osudu

Telefonická benefícia spojila počas dvojhodinového programu stovku hudobníkov a hollywoodskych hercov. Počas Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief sa vyzbieralo 57 miliónov dolárov.

25. jan 2010 o 0:00 Peter Bálik

Nenecháme vás napospas osudu. To sú slová najnovšej piesne Stranded (Haiti Mon Amour), ktorú zložil Bono a The Edge z U2 spolu s Jay Z, vystihujú piatkovú benefičnú akciu Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief, počas ktorej hudobníci a herci vyzbierali 57 miliónov dolárov na pomoc zdevastovanej krajiny v Karibskom mori, postihnutej zemetrasením.

Vplyvný Clooney

Akciu zorganizoval americký herec George Clooney spolu s hudobníkom Wyclefom Jeanom, haitským rodákom. Na šou, ktorá sa vysiela na mnohých amerických kanáloch, na You Tube a u nás na TV Doma, sa zúčastnilo okolo stovky hudobníkov a hollywoodskych hercov. Ľudia z filmu mali na starosti telefóny, hudobníci prišli so zaujímavým programom.

„Základom každého náboženstva je viera, že nám musí záležať na ostatných a špeciálne, ak ide o čas núdze. Haiťania potrebujú našu pomoc a mali by vedieť, že nie sú sami, že nám na nich záleží," povedal Clooney, ktorý pozval na benefíciu mnohých kolegov z filmového priemyslu. BBC pripomína, že vďaka jeho kontaktom prišli takmer všetci.

Pri telefónoch sa striedali osobnosti ako Clint Eastwood, Brad Pitt, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Denzel Washington, Julia Roberts alebo Tom Hanks. Niektorí z nich do programu zasiahli aj smutnými príbehmi zo zdevastovanej krajiny, kde podľa oficiálnych odhadov zahynulo 110­tisíc ľudí a 1 a pol milióna obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou. Na Hope for Haiti došlo k mnohým pozoruhodným kolaboráciám.

Okrem Bona, The Edga, Rihanny a Jay-Z, ktorí napísali pesničku špeciálne pre Haiti, sa na jednom pódiu napríklad zišla Beyoncé s Chrisom Martinom, ktorý ju sprevádzal na piano pri jej hite Halo. Britský spevák sa predstavil aj v rámci jeho domovskej skupiny Coldplay.

Sheryl Crow, Kid Rock a Keith Urban predviedli spoločnú coverveziu hitu Lean On Me na akustických gitarách, veterán Neil Young sa spojil s Daveom Matthewsom. Na koncerte vystúpili aj Madonna, Sting, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Alicia Keys, Jennifer Hudson, Christina Aguilera, Mary J Blige alebo Stevie Wonder, ktorý predviedol nádhernú coververziu Bridge Over Troubled Water.

Aj na Slovensku

Paťdesiatsedem miliónov dolárov, ktoré sa podarilo vyzbierať na telefonickej benefícii, nie je konečná suma. Na iTunes sa dajú zakúpiť aj všetky pesničky, ktoré tam umelci odohrali. Rihanna dokonca nahrala pre Haiti špeciálny singel Redemption Song Boba Marleyho. Na pomoc Haiti prispel aj šoubiznisový mogul Simon Cowell, ktorý spojil speváka Roda Stewarta, Leonu Lewis a Michaela Bublého. Trojica naspieva starší hit R.E.M. Everybody Hurts.

Aj na Slovensku sa uskutoční prvý benefičný koncert na podporu obetiam zemetrasenia. Koncert pre Haiti sa uskutoční 9. februára v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline. Na benefícii vystúpia Peter Cmorik, Kamil Mikulčík, Miro Jaroš či Adam Ďurica a speváčky Zuzana Smatanová alebo Mária Čírová. Vstupné je 7 eur, no návštevníci koncertu môžu prispieť aj vyššou sumou.