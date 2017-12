Čo ste robili minulé a predminulé Vianoce?

Ak pravidelne prechádzate stredom hlavného mesta, zastavte sa v malej súkromnej galérii NOVA priamo pod Michalskou bránou. Do konca januára tam nájdete vystavené dielo výtvarníka Jána Triašku s názvom Vianočný darček 2008.



Je fascinujúce, ako väčšinu z nás každý rok dostanú. Nútia nás darovať si navzájom kúsky instantného potešenia ukryté v lákavom obale, akoby išlo o poklady. Kolektívna ilúzia šťastia sa v našej kultúre cez Vianoce opakuje a zdá sa, že na túto hru vždy bez rozmýšľania pristúpime. O pár dní neskôr na všetko s úľavou zabudneme, na nervnú atmosféru v nákupných domoch i na zdvorilé prejavy radosti nad ďalšími banálnymi darmi od svojich najbližších.

Ján Triaška sa s tým tak rýchlo neuspokojí, núti nás pozrieť sa na „spotrebiteľskú kultúru slovenských Vianoc" triezvym dokumentaristickým pohľadom. Jeho fotografické zátišia so spomienkami na minulé vianočné dary vznikli v niekoľkých bratislavských domácnostiach.

Triaška nemoralizuje, no jeho inštalácia dvanástich lightboxov nás zamrazí viac ako podobne zameraný sociologický pohľad chladničiek na minulom Bienále architektúry v Benátkach (slovenský pavilón pod názvom Sideways od zerozero untd.). Chladničky zaznamenali „stav zásob" rôznych sociálnych vrstiev a návštevníkovi poskytli autori inštalácie aj dáta, pomocou ktorých sa dá prostredie konzumentov dosť jasne identifikovať.

Triaškovi obdarovaní sú zo strednej sociálnej vrstvy prevažne s vysokoškolským vzdelaním, no výtvarník nemá záujem špecifikovať to dodatočne. Dištancuje sa od osobnej povahy obdarovávania uložením lightboxov na obyčajné skladové police - do skladovacích priestorov nakoniec aj väčšina zobrazených darov patrí.

Triaška svojou inštaláciou uštedril pozoruhodne presný zásah - do brucha našej spoločnosti. Spoločnosti s nevkusným kultom vecí, kde dar stratil svoju silu, stáva sa povinnosťou a fantázia nie je už ani v najtesnejšej osobnej komunikácii potrebná. Tá je predsa doménou detí a kreatívcov v reklamkách a filmových štúdiách, homo pragmaticus má tieto veci jasné.

„Zvečnenie nahradilo zvecnenie," konštatuje kurátorka výstavy Petra Hanáková.

