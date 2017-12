Kto by nemal rád guláš?

Najnovší film režiséra Jeana-Pierra Jeuneta je mišmašom, v dobrom, aj zlom.

25. jan 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Francúzsky film Galimatiáš opisuje príbeh človeka s guľkou v hlave, bojujúceho proti zbrojárskemu priemyslu.



Klasický guláš. Voňajúci mäskom, bylinkami, korením. Pálivý i zamatovo hebký zároveň. Je to jedno z najjednoduchších jedál, no ak sa kuchár pri varení nechá uniesť a pokúsi sa vylepšiť chuť rôznymi neobyčajnými ingredienciami, výsledok môže byť nechutný, ba i zdraviu nebezpečný.

Ľudomil Jeunet

Galimatiáš Jeana-Pierra Jeuneta ponúka vizuálne orgie, fantáziu a nápaditosť, pri ktorých aj Terry Gilliam vyzerá ako suchár. No i čierny humor, cynizmus, fascináciu utrpením a smrťou, v porovnaní s ktorými aj Tim Burton pôsobí ako optimista.

Francúzsky scenárista a režisér Jeunet má síce na konte sedem autorských celovečerných snímok, no napriek tomu ani čo by trpel „syndrómom jediného filmu". Už viac ráz prišiel s filmom, ktorý oslovil publikum, kritikov i poroty prestížnych cien. Zakaždým však nasledujúcim dielom - možno v úsilí nesklamať vysoké očakávania - spravil krok späť, ako keby uveril, že objavil zaručený recept na úspech, ktorého sa treba držať.



Po úspešných animovaných aj hraných krátkych dielkach triumfoval hneď debutom Delikatesy roku 1991 (štyri francúzske ceny César, Európska filmová cena a i). Nasledujúce Mesto stratených detí v roku 1995 sa bez rozpakov pokúšalo o úspech opakovaním Delikates. Votrelec 4: Vzkriesenie (1997) bol neveľmi úspešný, zato veľmi odvážny pokus naštepiť svojráznu poetiku na hollywoodsky komerčný kmeň. Amélia z Montmartru s Audrey Tautou očarila a pobláznila celý svet, nuž ju Jeunet o tri roky napodobnil humorno-sentimentálnymi variáciami na tému lásky a viery Príliš dlhé zásnuby.



Nešťastník z videopožičovne Bazil (Dany Boon) s guľkou v hlave a jeho panoptikum stratených existencií, v ktorom nechýbajú geniálny konštruktér, hadia žena, kaskadér, neúspešný literát a geniálna matematička-kuchárka, vyráža do boja proti najodpornejšiemu symbolu kapitalizmu: zbrojárskym firmám.



Bazil, neustále jednou nohou v hrobe, je Boonovou zásluhou novodobým dvojčaťom Chaplinovho Tuláka. Pretože je filmový fanúšik, to, čo prežíva, si v mysli podfarbuje hudbou známou z veľkých klasických filmov. Jeho bláznivú bandu môžete milovať alebo nenávidieť, no určite vás nenechá ľahostajnými.

Votrelec s Améliou

Galimatiáš je možno akýmsi sumárom, v ktorom sa Delikatesy stretajú s Améliou, ale, žiaľ, i s Votrelcom. Rozmarne v divokom tempe rozhadzované priehrštia nápadov, úžasné obrazy, no opäť aj pokus skombinovať neskombinovateľné: surrealizmus a komerciu. Snovosť + romanca vytvorili z Amélie hit. Ale snovosť + kriminálka + komédia + akcia + občianska angažovanosť dávajú dohromady súčet, najvýstižnejšie charakterizovaný slovenským názvom filmu. Galimatiáš. (A to pôvodne navrhovaný preklad znel Mišmaš!)



Skvele nasnímaný film, plný sviežich nápadov, výrazných hercov, ale zároveň myšienkovo i žánrovo disharmonický a až nepríjemne vtieravý, usilujúci sa uspieť u bežného publika stoj čo stoj, i za cenu doslovností a humoru v pravom zmysle slova podpásového.



Tento filmový guláš obsahuje toľko zvláštnych a exotických prísad, až prestáva byť gulášom a stáva sa skôr kreolským gumbom a či jambalayou. Ak máte dostatok odvahy, ochutnajte. Ale potom sa nesťažujte, že vás nikto nevaroval!