Žena pri páde poškodila obraz od Pabla Picassa

Pri páde sa plátno obrazu Herec roztrhlo v pravom dolnom rohu v dĺžke zhruba 15 centimetrov. V súčasnosti ho opravujú.

26. jan 2010 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Obraz Herec od Pabla Picassa sa poškodil po tom, čo naň spadla istá žena. Návštevníčka Metropolitného múzea umenia, ktorá bola na prehliadke v rámci kurzov pre dospelých, stratila rovnováhu a spadla na obraz tak, že roztrhla plátno v pravom dolnom rohu v dĺžke zhruba 15 centimetrov.

Hneď po nehode preniesli dielo do konzervačného laboratória múzea. Žena sa pri páde nezranila, informoval denník The New York Times na svojej webovej stránke.

"Poškodenie sa neobjavilo v ústrednom bode kompozície," uvádza sa vo vyhlásení múzea s tým, že poškodenie začnú opravovať v "nadchádzajúcich týždňoch" a výsledok bude "nenápadný".

Maľbu by mali opraviť do začiatku výstavy s názvom Picasso in the Metropolitan Museum of Art, ktorá odštartuje 27. apríla.

Dielo s rozmermi viac ako 198 centimetrov krát 121 centimetrov bolo umiestnené na stene galérie s ďalšími ranými prácami Pabla Picassa. Jeden z najznámejších maliarov ho namaľoval v zime na prelome rokov 1904 a 1905.